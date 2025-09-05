Напали именно из-за национальности: в Польше жестоко избили трех украинцев

Трое украинцев подверглись издевательствам и побоям в Варшаве. Одному из них даже понадобилась медицинская помощь. Неизвестные атаковали украинцев именно из-за их национальности.

Нападение на украинцев произошло возле магазина в варшавском районе Белоленка, сообщает Raport Warszawski. Неизвестные мужчины стали оскорблять молодых украинцев, а затем и избили их. Из-за травм, которые получила одна из пострадавших, ей вызвали скорую медицинскую помощь.

Женщина, знакомая с пострадавшими, вызвала полицию и записала весь инцидент на свой телефон. Именно запись, сделанная свидетелем, и стала главным доказательством — благодаря ей правоохранители идентифицировали нападавших и вскоре их задержали. Сначала полиция арестовала 41-летнего мужчину, а впоследствии — и еще двух фигурантов, 28 и 36 лет.

К тому же, во время обыска в квартире в том же районе Бялоленко полицейские нашли наркотический препарат мефедрон. В хранении наркотиков признался 36-летний мужчина.

Всем трем фигурантам было предъявлено обвинение в нападении, причинении телесных повреждений, оскорблении по национальному признаку и угрозах свидетелю. Хранение наркотиков стало для одного из мужчин отягчающим обстоятельством.

Правоохранители отметили, что мотивом нападения и избиения была именно национальность пострадавших.

Ранее стало известно, что в Польше пассажиры избили украинского таксиста. Инцидент произошел в городе Щецин, и там мужчину избили за то, что он отказался везти компанию из женщины и двух мужчин бесплатно.

Еще один подобный инцидент произошел в польском Гданьске. Там таксиста из Украины избили за то, что он сделал замечание относительно распития пива в салоне.