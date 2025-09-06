У Росії заарештували французького велосипедиста, який намагався встановити світовий рекорд

Французького спортсмена Софіана Сехілі, який намагався побити світовий рекорд із перетину Євразії на велосипеді, заарештували у Владивостоці.

Французький велосипедист Софіан Сехілі був затриманий на Далекому Сході Росії, після того, як він планував побити світовий рекорд євразійського велосипедного переходу — маршруту, що пов'язує Лісабон із Владивостоком, пише газета Le Monde.

Наразі спортсмен перебуває в СІЗО за звинуваченням у незаконному перетині кордону.

Як стало відомо, француз двічі намагався через різні пункти пропуску на китайсько-російському кордоні в'їхати на територію РФ, проте в обох випадках був заблокований прикордонниками.

Видання повідомляє, що французьке консульство мобілізується для надання допомоги громадянину Франції.

Зазначимо, що 2012 року Софіан Сехілі кинув роботу кінодокументаліста, щоб зайнятися велоспортом. Відтоді він взяв участь приблизно у двадцяти великих змаганнях, починаючи з престижних перегонів протяжністю 4500 кілометрів від Канади до Мексики Tour Divide.

Рекорд із найшвидшого перетину Євразії на велосипеді встановлено німцем Йонасом Дейхманом у 2017 році. Спортсмен проїхав від мису Рока в Португалії до Владивостока за 64 дні, дві години й 26 хвилин.

