В России арестовали французского велосипедиста, пытавшегося установить мировой рекорд

Французского спортсмена Софиана Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, арестовали во Владивостоке.

Французский велосипедист Софиан Сехили был задержан на Дальнем Востоке России, после того, как он планировал побить мировой рекорд евразийского велосипедного перехода — маршрута, связывающего Лиссабон с Владивостоком, пишет газета Le Monde.

В настоящее время спортсмен находится в СИЗО по обвинению в незаконном пересечении границы.

Как стало известно, француз дважды пытался через разные пункты пропуска на китайско-российской границе въехать на территорию РФ, однако в обоих случаях был заблокирован пограничниками.

Издание сообщает, что французское консульство мобилизуется для оказания помощи гражданину Франции.

Отметим, что в 2012 году Софиан Сехили бросил работу кинодокументалиста, чтобы заняться велоспортом. С тех пор он принял участие примерно в двадцати крупных соревнованиях, начиная с престижной гонки протяженностью 4500 километров от Канады до Мексики Tour Divide.

Рекорд по самому быстрому пересечению Евразии на велосипеде был установлен немцем Йонасом Дейхманом в 2017 году. Спортсмен проехал от мыса Рока в Португалии до Владивостока за 64 дня, два часа и 26 минут.

