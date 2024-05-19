В Финляндии продали на аукционе велосипеды мигрантов РФ, которые те бросили у границы (фото)

Стоимость самого дорогого велосипеда составляла 160 евро, в то время как за самый дешевый просили всего 25 евро. Удачный аукцион побудил финскую таможню подумать о проведении еще одного такого события.

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Таможня в Финляндии провела аукцион, на который было выставлено 100 велосипедов, принадлежавших российским мигрантам. Об этом пишет местный ресурс Yle.

Известно, что велосипеды были нужны мигрантам, чтобы доехать из России до финской границы, а после пересечения пропускного пункта они оставляли двухколесный транспорт. Впоследствии велосипеды российских мигрантов были выставлены на продажу на аукционе в городе Ваалимаа, который расположен неподалеку от ныне неработающего пункта пропуска российско-финской границы.

Издание отмечает, что на аукционе представили различные велосипеды, в том числе детские и горные. Большую часть из них произвели в России. Именно эти велосипеды российские мигранты использовали для поездок в Финляндию в 2023 году.

Относительно стоимости велосипедов, то она колебалась в пределах 70 — 100 евро. Самый дорогой велосипед купили за 160 евро, а самый дешевый — за 25 евро. Поскольку аукцион оказался удачным, финская таможня намерена провести еще одно подобное событие в ближайшие месяцы.

Аукцион велосипедов российских мигрантов в Финляндии

Аукцион велосипедов российских мигрантов в Финляндии

Аукцион велосипедов российских мигрантов в Финляндии

После того, как официальный Хельсинки ввел запрет на проезд автомобилей через границу, а также еще раньше запретил пешее пересечение, велосипеды стали достаточно популярным видом транспорта. Стоит отметить, что РФ специально организовала поток мигрантов из ближневосточных и африканских стран в Финляндию. Российские спецслужбы обеспечивали доставку мигрантов к границе, где люди покупали велосипеды и пересекали финскую границу. Однако после многочисленных повторений таких ситуаций Финляндия полностью закрыла границу с Россией.

20 июля 2023 года стало известно, что финский изобретатель Урпо Мерранмаа создал компактный дом на колесах для велосипедов. Внутри есть все необходимое, чтобы длительное время жить на природе.

Кроме того, финский стартап 18 Wheels создал прототип необычного 18-колесного вездехода, который может мягко перемещаться по неровной поверхности.