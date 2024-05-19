У Фінляндії продали на аукціоні велосипеди мігрантів РФ, які ті кинули біля кордону (фото)

Вартість найдорожчого велосипеда становила 160 євро, тоді як за найдешевший просили лише 25 євро. Вдалий аукціон спонукав фінську митницю подумати про проведення ще однієї такої події.

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Митниця у Фінляндії провела аукціон, на який було виставлено 100 велосипедів, що належали російським мігрантам. Про це пише місцевий ресурс Yle.

Відомо, що велосипеди були потрібні мігрантам, аби доїхати з Росії до фінського кордону, а після перетину пропускного пункту вони залишали двоколісний транспорт. Згодом велосипеди російських мігрантів було виставлено на продаж на аукціоні у місті Ваалімаа, яке розташоване неподалік від нині не робочого пункту пропуску російсько-фінського кордону.

Видання зазначає, що на аукціоні представили різноманітні велосипеди, зокрема дитячі та гірські. Більшу частину з них виробили в Росії. Саме ці велосипеди російські мігранти використовували для поїздок до Фінляндії у 2023 році.

Щодо вартості велосипедів, то вона коливалася в межах 70-100 євро. Найдорожчий велосипед купили за 160 євро, а найдешевший — за 25 євро. Оскільки аукціон виявився вдалим, фінська митниця має намір провести ще одну подібну подію найближчими місяцями.

Аукціон велосипедів російських мігрантів у Фінляндії

Аукціон велосипедів російських мігрантів у Фінляндії

Аукціон велосипедів російських мігрантів у Фінляндії

Після того, як офіційний Гельсінкі ввів заборону на проїзд автомобілів через кордон, а також ще раніше заборонив піший перетин, велосипеди стали досить популярним видом транспорту. Варто зазначити, що РФ спеціально організувала потік мігрантів із близькосхідних і африканських країн до Фінляндії. Російські спецслужби забезпечували доставку мігрантів до кордону, де люди купували велосипеди й перетинали фінський кордон. Проте після багаточисельних повторень таких ситуацій Фінляндія повністю закрила кордон із Росією.

20 липня 2023 року стало відомо, що фінський винахідник Урпо Мерранмаа створив компактний будинок на колесах для велосипедів. Усередині є все необхідне, аби тривалий час жити на природі.

А фінський стартап 18 Wheels створив прототип незвичайного 18-колісного всюдихода, який може м'яко переміщатися по нерівній поверхні.