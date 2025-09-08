Слідчі в Німеччині стверджують, що екіпаж яхти "Андромеда", підозрюваної в підриві газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2", діяв за завданням колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Німецькі слідчі переконані, що розкрили справу про вибухи на "Північному потоці" і "Північному потоці-2", пише 8 серпня німецький телеканал Welt із посиланням на представника Федеральної поліції Німеччини. За даними німецьких ЗМІ, правоохоронці нібито зібрали багато доказів причетності української влади до підриву газопроводів, що з'єднують Росію з Німеччиною.

Один з німецьких слідчих, ім'я якого не наводиться, заявив, що екіпаж яхти "Андромеда" начебто отримав завдання від колишнього головнокомандувача Збройних сил України, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

При цьому автори матеріалу зазначають, що в колах спецслужб досі сумніваються в правдивості версії з яхтою. Неназваний експерт з питань розвідки зазначив, що екіпаж поводився занадто помітно, на "Андромеді" було виявлено не так багато слідів диверсії та складалося враження, що їх залишили спеціально для введення слідчих в оману. Обізнаний з розслідуванням анонімний чиновник у спілкуванні з Welt назвав це "дурницями" та закинув тим, хто підозрює в підриві "Північного потоку" Росію та США, прихильність до теорій змов.

На момент публікації новини Валерій Залужний і представники української влади не коментували інформацію німецького ЗМІ.

Вибух на "Північному потоці": в Італії затримали підозрюваного українця

За словами журналістів, німецьке слідство заявило, що з'ясувало справжні імена всіх членів екіпажу "Андромеда", підозрюваних у диверсії. Один із підозрюваних — 49-річний українець Сергій К. — був затриманий 21 серпня в бунгало-комплексі поблизу міста Ріміні в Італії. Слідчі стверджують, що він виконував координаційну функцію.

Адвокат підозрюваного, Нікола Канестріні, зазначив, що українця тримають у в'язниці суворого режиму, де тюремний персонал називає його "Джеймсом Бондом". Сергій заперечує звинувачення, а його захисник досі не отримав повного доступу до матеріалів справи. Нове слухання призначено на вівторок.

Канестріні також заявив, що українське посольство наразі не зв'язалося з його клієнтом попри те, що він "до кінця 2023 року служив офіцером в українській армії".

Вибухи на "Північних потоках": деталі

26 вересня компанія-оператор Nord Stream 2 AG, що обслуговує газопровід "Північний потік-2", повідомив про різке падіння тиску. Наступного дня німецька служба безпеки запідозрила умисне ушкодження "Північного потоку" та "Північного потоку-2".

В серпні 2023 року видання Der Spiegel назвало Київ головним підозрюваним у диверсії на "Північному потоці". Повідомлялося, що німецькі слідчі знайшли на борту яхти "Андромеда" сліди вибухової речовини октоген (HMX), яку часто використовують під водою. Яхту орендував нібито українець Валерій за підробленим молдавським посвідченням особи. При цьому на той час міністр оборони України Олексій Рєзніков заперечив, що Україна причетна до вибухів на "Північному потоці", та назвав маячнею інформацію ЗМІ про те, що диверсією керував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У серпні 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українського дайвера Володимира за підозрою в причетності до вибухів на "Північному потоці".