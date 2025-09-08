Следователи в Германии утверждают, что экипаж яхты "Андромеда", подозреваемой в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", действовал по заданию бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Немецкие следователи убеждены, что раскрыли дело о взрывах на "Северном потоке" и "Северном потоке-2", пишет 8 августа немецкий телеканал Welt со ссылкой на представителя Федеральной полиции Германии. По данным немецких СМИ, правоохранители якобы собрали много доказательств причастности украинских властей к подрыву газопроводов, соединяющих Россию с Германией.

Один из немецких следователей, имя которого не приводится, заявил, что экипаж яхты "Андромеда" якобы получил задание от бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

При этом авторы материала отмечают, что в кругах спецслужб до сих пор сомневаются в правдивости версии с яхтой. Неназванный эксперт по вопросам разведки отметил, что экипаж вел себя слишком заметно, на "Андромеде" было обнаружено не так много следов диверсии и создавалось впечатление, что их оставили специально для введения следователей в заблуждение. Осведомленный с расследованием анонимный чиновник в общении с Welt назвал это "ерундой" и упрекнул тех, кто подозревает в подрыве "Северного потока" Россию и США, в приверженности теориям заговоров.

На момент публикации новости Валерий Залужный и представители украинской власти не комментировали информацию немецкого СМИ.

Взрыв на "Северном потоке": в Италии задержали подозреваемого украинца

По словам журналистов, немецкое следствие заявило, что выяснило настоящие имена всех членов экипажа "Андромеда", подозреваемых в диверсии. Один из подозреваемых — 49-летний украинец Сергей К. — был задержан 21 августа в бунгало-комплексе вблизи города Римини в Италии. Следователи утверждают, что он выполнял координационную функцию.

Адвокат подозреваемого, Никола Канестрини, отметил, что украинца держат в тюрьме строгого режима, где тюремный персонал называет его "Джеймсом Бондом". Сергей отрицает обвинения, а его защитник до сих пор не получил полного доступа к материалам дела. Новое слушание назначено на вторник.

Канестрини также заявил, что украинское посольство пока не связалось с его клиентом несмотря на то, что он "до конца 2023 года служил офицером в украинской армии".

Взрывы на "Северных потоках": детали

26 сентября компания-оператор Nord Stream 2 AG, обслуживающая газопровод "Северный поток-2", сообщила о резком падении давления. На следующий день немецкая служба безопасности заподозрила умышленное повреждение "Северного потока" и "Северного потока-2".

В августе 2023 года издание Der Spiegel назвало Киев главным подозреваемым в диверсии на "Северном потоке". Сообщалось, что немецкие следователи нашли на борту яхты "Андромеда" следы взрывчатого вещества октоген (HMX), которое часто используют под водой. Яхту арендовал якобы украинец Валерий по поддельному молдавскому удостоверению личности. При этом в то время министр обороны Украины Алексей Резников отрицал, что Украина причастна к взрывам на "Северном потоке", и назвал бредом информацию СМИ о том, что диверсией руководил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В августе 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинского дайвера Владимира по подозрению в причастности к взрывам на "Северном потоке".