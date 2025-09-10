У Литві загадково вибухнули вісім цистерн із польським газом (відео)

Залізничні цистерни, що перевозили скраплений вуглеводневий газ, вибухнули неподалік від столиці Литви Вільнюса.

Перший вибух пролунав близько 10 ранку 10 вересня, очевидці повідомляють, що чули вибухи і після полудня. Дорога поруч із залізницею перекрита, на фото видно, що над деревами здіймається заграву і чорний дим, пише lrytas.

За даними пожежно-рятувальної служби, одна людина постраждала. Стовпи диму було видно по всьому Вільнюсу, і жителям району було рекомендовано залишатися вдома.

Міністр внутрішніх справ Владиславас Кондратовичюс повідомив журналістам, що, за попередніми даними, "загоряння, найімовірніше, сталося через порушення умов охорони праці, але всі версії провіряються".

За даними поліції, вагони, що загорілися, належать польській компанії Orlen.

Як повідомила компанія в електронному листі, цистерни перевозили зріджений вуглеводневий газ із нафтопереробного заводу литовського підрозділу Orlen на термінал зрідженого нафтового газу Baltoji Vokė у Вільнюсі. У результаті виникла пожежа, а потім вибух.

Термінал не належить литовському підрозділу Orlen, а логістична операція була виконана підрядником, тому компанія співпрацює з владою для розслідування причин вибуху.

"Наразі немає жодних підозр, що це результат навмисних дій", — додали у відомстві.

Мешканцям, які проживають ближче до осередку пожежі, рекомендується не виходити на вулицю, а якщо вони залишаються вдома, не відчиняти кватирки, вікна та двері.

