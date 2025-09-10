В Литве загадочно взорвались восемь цистерн с польским газом (видео)

Железнодорожные цистерны, перевозившие сжиженный углеводородный газ, взорвались неподалеку от столицы Литвы Вильнюса.

Первый взрыв прозвучал около 10 утра 10 сентября, очевидцы сообщают, что слышали взрывы и после полудня. Дорога рядом с железной дорогой перекрыта, на фото видно, что над деревьями поднимается зарево и черный дым, пишет lrytas.

Взрыв газа в Литве

По данным пожарно-спасательной службы, один человек пострадал. Столбы дыма были видны по всему Вильнюсу, и жителям района было рекомендовано оставаться дома.

Министр внутренних дел Владиславас Кондратовичюс сообщил журналистам, что, по предварительным данным, "возгорание, вероятнее всего, произошло из-за нарушения условий охраны труда, но все версии провіряються".

По данным полиции, загоревшиеся вагоны принадлежат польской компании Orlen.

Взрыв цистерн с польским газом в Литве Фото: Соцсети

Как сообщила компания в электронном письме, цистерны перевозили сжиженный углеводородный газ с нефтеперерабатывающего завода литовского подразделения Orlen на терминал сжиженного нефтяного газа Baltoji Vokė в Вильнюсе. В результате возник пожар, а затем взрыв.

Терминал не принадлежит литовскому подразделению Orlen, а логистическая операция была выполнена подрядчиком, поэтому компания сотрудничает с властями для расследования причин взрыва.

"На данный момент нет никаких подозрений, что это результат преднамеренных действий", — добавили в ведомстве.

В Литве взорвались цистерны с польским газом

Жителям, проживающим ближе к очагу пожара, рекомендуется не выходить на улицу, а если они остаются дома, не открывать форточки, окна и двери.

