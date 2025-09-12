Антикорупціонерка, яка очолювала Верховний суд: у Непалі обрали главу тимчасового уряду

Президент Непалу Рам Чандра Паудел погодився призначити тимчасовою главою уряду юристку Сушилу Каркі, яка раніше очолювала Верховний суд країни і вважається активним борцем із корупцією.

73-річна Сушила Каркі очолюватиме уряд Непалу до наступних виборів, які, як очікується, відбудуться через 6-12 місяців, пише Reuters.

Президент Непалу Рам Чандра Паудел, як повідомляється, поступився суспільному тиску. Раніше протестувальники обрали Каркі своїм головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Сушила Каркі, єдина жінка, яка обіймала посаду голови Верховного суду Непалу, складе присягу о 20:45 за місцевим часом, повідомила прессекретарка канцелярії президента Арчана Кхадка Адхікарі.

Президент Непалу також погодився розпустити палату представників (нижня палата парламенту Непалу) і оголосити надзвичайний стан.

Протести в Непалі — що відомо

Протести проти корупції та рішення влади заблокувати більшість найбільших соцмереж відбулися в Непалі 8 і 9 вересня. Організатори демонстрацій називали їх "протестом покоління Z" через юний вік більшості учасників акцій.

Протести в Непалі

Мітинги переросли в заворушення і зіткнення з поліцією. Загинула 51 людина, понад 1,3 тисячі дістали поранення. У підсумку уряд скасував блокування соцмереж, а прем'єр-міністр Кей-Пі Шарма Олі пішов у відставку.

Але протестувальники спалили будівлю парламенту і палац, де знаходилася резиденція прем'єр-міністра. Також вони спалили будинки політиків і топчиновників, а їх самих прогнали вулицями.

