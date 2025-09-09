Протести в Непалі: палац уряду та особняк прем'єр-міністра згоріли дотла (відео)

Сінгха Дурбар вважається одним із найбільших палаців в Азії. Там знаходилися штаб-квартири державних радіо і телебачення, а також парламент Непалу. Також горить палац Шитал Нівас, де розташовувалися основні офіси і відомства, включно з кабінетами прем'єр-міністра.

Related video

Палац уряду в Непалі повністю охоплений вогнем — його навіть не намагаються гасити, повідомляє телеканал Habar. У будівлі розташовувалися основні офіси та відомства, включно з кабінетами прем'єр-міністра. Усі важливі документи згоріли.

Палац парламенту, що горить

Це був найбільший палац у всій Азії, в якому було майже 2 тисячі кімнат. І був побудований прем'єр-міністром Чандрою Шумшером для себе. Спочатку це була невелика приватна резиденція, але під час будівництва вона розрослася. Відразу після будівництва Чандра Шумшер продав палац уряду Непалу за 20 мільйонів непальських рупій як офіційну резиденцію прем'єр-міністра. Потім там були розміщені обидві палати парламенту, 20 міністерств і урядових установ. У будівлі Сінгха Дурбара також розташовані штаб-квартири Радіо Непалу і Телебачення Непалу.

Також горить палац Шитал Нівас, який побудували для сина прем'єр-міністра Чандри Шумшера 1923 року. Коли він втік до Бангалора 1948 року, палац використовували як розкішний гостьовий будинок, а потім там розміщувалося МЗС. Потім він став резиденцією президента.

Пожежа в палаці Шитал Нівас

Також протестувальники підпалили Верховний суд, прокуратуру та офіційну резиденцію прем'єр-міністра в Балуватарі й намагалися спалити аеропорт. Крім цього, протестувальники підпалили приватні резиденції політиків і побили тих, хто не встиг втекти. Вони відкрили в'язниці та випустили на свободу ув'язнених.

Резиденція прем'єр-міністра в Балуватарі

Журналістка ВВС з місця подій повідомила, що з садів палаців мародери вивозять рослини, а з самих урядових будівель картини і меблі. Протестувальники танцюють і скандують гасла навколо багаття біля входу в будівлю, багато хто тримає прапор Непалу.

Деякі проникли всередину будівлі, а на фасаді фарбою з балончика було нанесено графіті та антиурядові гасла. Один із написів на будівлі свідчить: "Ви вступили в нерівний бій".

Армія Непалу погрожує вивести війська на вулиці, якщо мародерства, підпали і вандалізм не припиняться.

Зазначається, що, як і в інших випадках, пожежна команда не прибула для гасіння пожежі.

Нагадаємо, протести молоді, або "покоління Зет", спалахнули в Непалі після того, як влада заборонила всі популярні соцмережі, включно з Х, Facebook та Instagram. Люди вийшли на вулиці, почалися сутички з поліцією, унаслідок чого щонайменше 22 людини загинули.

Уряд скасував заборону, але протести не вщухли. У підсумку у відставку подав прем'єр-міністр К. П. Шарма Олі.

Протестувальники в Непалі підпалюють урядові будівлі Фото: Соцсети

Незважаючи на відставку Олі, залишається незрозумілим, чи вщухнуть протести, оскільки багато демонстрантів вимагають повного розпуску уряду — кроку, який може ще більше дестабілізувати Непал, де з 2008 року змінилося 13 урядів.

