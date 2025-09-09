Протесты в Непале: дворец правительства и особняк премьер-министра сгорели дотла (видео)

Сингха Дурбар считается одним из самых крупных дворцов в Азии. Там находились штаб-квартиры государственных радио и телевидения, а также парламент Непала. Также горит дворец Шитал Нивас, где располагались основные офисы и ведомства, включая кабинеты премьер-министра.

Дворец правительства в Непале полностью охвачен огнем — его даже не пытаются тушить, сообщает телеканал Habar. В здании располагались основные офисы и ведомства, включая кабинеты премьер-министра. Все важные документы сгорели.

Горящий Дворец парламента

Это был крупнейший дворец во всей Азии, в котором было почти 2 тысячи комнат. И был построен премьер-министром Чандрой Шумшером для себя. Изначально это была небольшая частная резиденция, но в ходе строительства она разрослась. Сразу после строительства Чандра Шумшер продал дворец правительству Непала за 20 миллионов непальских рупий в качестве официальной резиденции премьер-министра. После там были размещены обе палаты парламента, 20 министерств и правительственных учреждений. В здании Сингха Дурбара также находятся штаб-квартиры Радио Непала и Телевидения Непала.

Также горит дворец Шитал Нивас, который построили для сына премьер-министра Чандры Шумшера в 1923 году. Когда он сбежал в Бангалор в 1948 году, дворец использовали, как роскошный гостевой дом, а потом там размещался МИД. Потом он стал резиденцией президента.

Пожар во дворце Шитал Нивас

Также протестующие подожгли Верховный суд, прокуратуру и официальную резиденцию премьер-министра в Балуватаре и пытались сжечь аэропорт. Кроме этого, протестующие подожгли частные резиденции политиков и избили тех, кто не успел сбежать. Они открыли тюрьмы и выпустили на свободу заключенных.

Резиденция премьер-министра в Балуватаре

Журналистка ВВС с места событий сообщила, что из садов дворцов мародеры вывозят растения, а из самих правительственных зданий картины и мебель. Протестующие танцуют и скандируют лозунги вокруг костра у входа в здание, многие держат флаг Непала.

Некоторые проникли внутрь здания, а на фасаде краской из баллончика были нанесены граффити и антиправительственные лозунги. Одна из надписей на здании гласит: "Вы вступили в неравный бой".

Армия Непала угрожает вывести войска на улицы, если мародерства, поджоги и вандализм не прекратятся.

Отмечается, что, как и в других случаях, пожарная команда не прибыла для тушения пожара.

Напомним, протесты молодежи, или "поколения Зет", вспыхнули в Непале после того, как власти запретили все популярные соцсети, включая Х, Facebook и Instagram. Люди вышли на улицы, начались стычки с полицией, в результате не менее 22 человек погибли.

Правительство отменило запрет, но протесты не утихли. В итоге в отставку подал премьер-министр К. П. Шарма Оли.

Протестующие в Непале поджигают правительственные здания Фото: Соцсети

Несмотря на отставку Оли, остается неясным, утихнут ли протесты, поскольку многие демонстранты требуют полного роспуска правительства — шага, который может еще больше дестабилизировать Непал, где с 2008 года сменилось 13 правительств.

