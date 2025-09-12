Антикоррупционерка, возглавлявшая Верховный суд: в Непале выбрали главу временного правительства

Президент Непала Рам Чандра Паудел согласился назначить временной главой правительства юристку Сушилу Карки, которая ранее возглавляла Верховный суд страны, и считается активным борцом с коррупцией.

73-летняя Сушила Карки будет возглавлять правительство Непала до следующих выборов, которые, как ожидается, пройдут через 6-12 месяцев, пишет Reuters.

Президент Непала Рам Чандра Паудел, как сообщается, уступил общественному давлению. Ранее протестующие выбрали Карки своим главным кандидатом на пост премьер-министра.

Сушила Карки, единственная женщина, занимавшая пост председателя Верховного суда Непала, примет присягу в 20:45 по местному времени, сообщила пресс-секретарь канцелярии президента Арчана Кхадка Адхикари.

Президент Непала также согласился распустить палату представителей (нижняя палата парламента Непала) и объявить чрезвычайное положение.

Протесты в Непале – что известно

Протесты против коррупции и решения властей заблокировать большинство крупнейших соцсетей произошли в Непале 8 и 9 сентября. Организаторы демонстраций называли их "протестом поколения Z" из-за юного возраста большинства участников акций.

Митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Погиб 51 человек, более 1,3 тысячи получили ранения. В итоге правительство отменило блокировку соцсетей, а премьер-министр Кей-Пи Шарма Оли ушел в отставку.

Но протестующие сожгли здание парламента и дворец, где находилась резиденция премьер-министра. Также они сожгли дома политиков и топ-чиновников, а их самих прогнали по улицам.

