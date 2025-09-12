Discord вместо парламента: зумеры Непала выбирают нового лидера онлайн, — NYT

В Непале политический кризис после запрета социальных сетей привел к тому, что обсуждение будущего лидера страны переместилось на платформу Discord, где тысячи граждан участвуют в дискуссиях. Использование сервера стало способом организовать политический процесс после протестов и отставки премьер-министра.

По информации The New York Times, попытка ограничить социальные сети на этой неделе вызвала массовые протесты: премьер-министра отстранили, парламент охватило пламя, а на улицы столицы вывели солдат. Более 30 человек погибли в столкновениях с полицией, возглавляемых молодежью, которая протестовала против неравенства богатства, коррупции и запрета платформ.

Также известно, что после падения правительства военные ввели комендантский час в Катманду и ограничили собрания граждан. В ответ непальцы начали использовать Discord — платформу для голосового, видео и текстового чата, популярную среди видеогеймеров, — чтобы проводить цифровую версию национального съезда и обсуждать кандидатуру временного лидера.

Протесты в Непале Фото: Getty Images

По словам 23-летнего Сида Гимири, создателя контента из Катманду, платформа Discord фактически стала новым центром политических решений в Непале, заменив традиционный парламент. Организаторы сервера, члены общественной организации "Хами Непал", совместно с активистами поколения Z координируют обсуждения и выдвигают кандидатов для встреч с военным руководством.

Среди обсуждаемых имен были Сагар Дхакал и Кул Ман Гисинг, однако после длительных дискуссий и внутренних опросов участники решили предложить Сушилу Карки, бывшую главу Верховного суда, для консультаций с армией. В четверг госпожа Карки провела встречу с президентом Рамом Чандрой Пуделем и командующим армии генералом Ашоком Раджем Сигделем.

Протесты в Непале Фото: Getty Images

Также модераторы сервера пытались найти баланс между свободной дискуссией и необходимостью быстро согласовать кандидатуру. За несколько дней количество участников превысило 145 тысяч, а эксперты отмечают, что использование Discord в таком масштабе является беспрецедентным и демонстрирует новые возможности цифровых платформ для организации политического процесса.

Как пишет издание, один из модераторов, господин Ламичхане, отметил, что сервер фактически ведет переговоры с армией, ведь все обсуждения в конечном итоге доходят до военного штаба, а их команда выполняет роль "людей на местах".

Протесты в Непале — что об этом известно

Напомним, что в Непале произошли крупнейшие за последние десять лет протесты, которые местные активисты называют "революцией зумеров". Молодежь вышла на улицы после того, как правительство запретило пользоваться социальными сетями. В разгар обострения конфликта премьер-министр Х. П. Шарма Оли подал в отставку, а десятки членов правительства были эвакуированы армией на вертолетах.

Эвакуация на вертолете в Непале Фото: коллаж Фокус

Также Фокус писал, что во время протестов погибла Раджьялакшми Читракар, жена бывшего премьер-министра Джаланата Кханала, который занимал должность в 2011 году. Протестующие заблокировали их дом в Даллу и подожгли его. Также поступали сообщения о нападениях на других политиков.

Более того, во время протестов в Непале демонстранты подожгли дворец правительства и важные документы, а также пострадал дворец Шитал Нивас. Они атаковали Верховный суд, прокуратуру, резиденцию премьера, пытались поджечь аэропорт, дома политиков и открыли тюрьмы, освободив заключенных.