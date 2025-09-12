Discord замість парламенту: зумери Непалу обирають нового лідера онлайн, — NYT

У Непалі політична криза після заборони соціальних мереж призвела до того, що обговорення майбутнього лідера країни перемістилося на платформу Discord, де тисячі громадян беруть участь у дискусіях. Використання сервера стало способом організувати політичний процес після протестів і відставки прем'єр-міністра.

За інформацією The New York Times, спроба обмежити соціальні мережі цього тижня спричинила масові протести: прем'єр-міністра усунули, парламент охопило полум'ям, а на вулиці столиці вивели солдатів. Понад 30 людей загинули в сутичках із поліцією, очолюваних молоддю, яка протестувала проти нерівності багатства, корупції та заборони платформ.

Також відомо, що після падіння уряду військові запровадили комендантську годину в Катманду та обмежили збори громадян. У відповідь непальці почали використовувати Discord — платформу для голосового, відео та текстового чату, популярну серед відеогеймерів, — щоб проводити цифрову версію національного з’їзду та обговорювати кандидатуру тимчасового лідера.

Протести у Непалі Фото: Getty Images

За словами 23-річного Сіда Гімірі, творця контенту з Катманду, платформа Discord фактично стала новим центром політичних рішень у Непалі, замінивши традиційний парламент. Організатори сервера, члени громадської організації "Хамі Непал", спільно з активістами покоління Z координують обговорення та висувають кандидатів для зустрічей із військовим керівництвом.

Серед обговорюваних імен були Сагар Дхакал і Кул Ман Гісінг, однак після тривалих дискусій і внутрішніх опитувань учасники вирішили запропонувати Сушилу Каркі, колишню голову Верховного суду, для консультацій з армією. У четвер пані Каркі провела зустріч із президентом Рамом Чандрою Пуделем та командувачем армії генералом Ашоком Раджем Сігделем.

Протести у Непалі Фото: Getty Images

Також модератори серверу намагалися знайти баланс між вільною дискусією та необхідністю швидко узгодити кандидатуру. За кілька днів кількість учасників перевищила 145 тисяч, а експерти зазначають, що використання Discord у такому масштабі є безпрецедентним і демонструє нові можливості цифрових платформ для організації політичного процесу.

Як пише видання, один із модераторів, пан Ламічхане, зазначив, що сервер фактично веде переговори з армією, адже всі обговорення в кінцевому результаті доходять до військового штабу, а їхня команда виконує роль "людей на місцях".

Протести в Непалі — що про це відомо

Нагадаємо, що в Непалі відбулися найбільші за останні десять років протести, які місцеві активісти називають "революцією зумерів". Молодь вийшла на вулиці після того, як уряд заборонив користуватися соціальними мережами. У розпал загострення конфлікту прем’єр-міністр Х. П. Шарма Олі подав у відставку, а десятки членів уряду були евакуйовані армією на гелікоптерах.

Евакуація на гелікоптераху Непалі Фото: колаж Фокус

Також Фокус писав, що під час протестів загинула Раджьялакшмі Чітракар, дружина колишнього прем’єр-міністра Джаланата Кханала, який обіймав посаду у 2011 році. Протестувальники заблокували їхній будинок у Даллу та підпалили його. Також надходили повідомлення про напади на інших політиків.

Ба більше, під час протестів у Непалі демонстранти підпалили палац уряду та важливі документи, а також постраждав палац Шитал Нівас. Вони атакували Верховний суд, прокуратуру, резиденцію прем’єра, намагалися підпалити аеропорт, будинки політиків і відкрили в’язниці, звільнивши ув’язнених.