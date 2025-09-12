Discord замість парламенту: зумери Непалу обирають нового лідера онлайн, — NYT
У Непалі політична криза після заборони соціальних мереж призвела до того, що обговорення майбутнього лідера країни перемістилося на платформу Discord, де тисячі громадян беруть участь у дискусіях. Використання сервера стало способом організувати політичний процес після протестів і відставки прем'єр-міністра.
За інформацією The New York Times, спроба обмежити соціальні мережі цього тижня спричинила масові протести: прем'єр-міністра усунули, парламент охопило полум'ям, а на вулиці столиці вивели солдатів. Понад 30 людей загинули в сутичках із поліцією, очолюваних молоддю, яка протестувала проти нерівності багатства, корупції та заборони платформ.
Також відомо, що після падіння уряду військові запровадили комендантську годину в Катманду та обмежили збори громадян. У відповідь непальці почали використовувати Discord — платформу для голосового, відео та текстового чату, популярну серед відеогеймерів, — щоб проводити цифрову версію національного з’їзду та обговорювати кандидатуру тимчасового лідера.
За словами 23-річного Сіда Гімірі, творця контенту з Катманду, платформа Discord фактично стала новим центром політичних рішень у Непалі, замінивши традиційний парламент. Організатори сервера, члени громадської організації "Хамі Непал", спільно з активістами покоління Z координують обговорення та висувають кандидатів для зустрічей із військовим керівництвом.
Серед обговорюваних імен були Сагар Дхакал і Кул Ман Гісінг, однак після тривалих дискусій і внутрішніх опитувань учасники вирішили запропонувати Сушилу Каркі, колишню голову Верховного суду, для консультацій з армією. У четвер пані Каркі провела зустріч із президентом Рамом Чандрою Пуделем та командувачем армії генералом Ашоком Раджем Сігделем.
Також модератори серверу намагалися знайти баланс між вільною дискусією та необхідністю швидко узгодити кандидатуру. За кілька днів кількість учасників перевищила 145 тисяч, а експерти зазначають, що використання Discord у такому масштабі є безпрецедентним і демонструє нові можливості цифрових платформ для організації політичного процесу.
Як пише видання, один із модераторів, пан Ламічхане, зазначив, що сервер фактично веде переговори з армією, адже всі обговорення в кінцевому результаті доходять до військового штабу, а їхня команда виконує роль "людей на місцях".
Протести в Непалі — що про це відомо
Нагадаємо, що в Непалі відбулися найбільші за останні десять років протести, які місцеві активісти називають "революцією зумерів". Молодь вийшла на вулиці після того, як уряд заборонив користуватися соціальними мережами. У розпал загострення конфлікту прем’єр-міністр Х. П. Шарма Олі подав у відставку, а десятки членів уряду були евакуйовані армією на гелікоптерах.
Також Фокус писав, що під час протестів загинула Раджьялакшмі Чітракар, дружина колишнього прем’єр-міністра Джаланата Кханала, який обіймав посаду у 2011 році. Протестувальники заблокували їхній будинок у Даллу та підпалили його. Також надходили повідомлення про напади на інших політиків.
Ба більше, під час протестів у Непалі демонстранти підпалили палац уряду та важливі документи, а також постраждав палац Шитал Нівас. Вони атакували Верховний суд, прокуратуру, резиденцію прем’єра, намагалися підпалити аеропорт, будинки політиків і відкрили в’язниці, звільнивши ув’язнених.