Протести проти мігрантів у Британії: понад 150 тисяч людей вийшли на вулиці Лондона (фото)

Антиміграційні протести у Великій Британії набирають обертів: на акцію під гаслом "Об'єднаймо королівство" зібралося до 150 000 осіб.

Марш організував ультраправий активіст Томмі Робінсон, який заявив, що на мітинг прийшли мільйони британців. Про це повідомив британський телеканал Sky News.

Протестувальники також зібралися на "Марш проти фашизму

"Гребля безповоротно прорвалася і більшість більше не буде мовчати. Революція почалася — і ви її не зупините. Вони заявили, що права сомалійців, афганців і пакистанців важливіші за права британців, які побудували цю країну", — звернувся він до влади.

Як повідомляє ВВС, в іншій частині Лондона зібралися близько 5 тисяч протестувальників на "Марш проти фашизму". Організатором його була група Stand Up To Racism ("дай відсіч расизму").

Мільярдер Ілон Маск підтримав протести в Британії

Протестувальники взяли з собою прапори з гаслами "Зупиніть човни" (на яких мігранти перебувають у країну, — ред.), "Відправте їх додому" і "Об'єднаємо королівство".

Крім цього, як передає ВВС, до протестувальників звернувся по відеозв'язку американський мільярдер Ілон Маск. Він не раз висловлював підтримку ультраправим силам у Великій Британії і навіть закликав до зміни уряду.

Акція переросла в сутички на вулиці Вайтхолл, де зосереджені урядові установи. У поліцейських полетіли скляні пляшки, фаєри та інші предмети. Постраждали 26 правоохоронців.

Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд обіцяє, що всі причетні до злочинної діяльності відповідатимуть за всією суворістю закону". За даними поліції, щонайменше 25 осіб було заарештовано.

Люди мають право на мирний протест, заявив прем'єр-міністр Кір Стармер

Прем'єр-міністр Кір Стармер зазначав, що люди мають право на мирний протест, що є основою цінності країни. Однак влада не потерпить нападів на співробітників поліції, які виконують обов'язки, та залякування людей через їхнє походження чи колір шкіри.

"Британія — країна, гордо заснована на толерантності, різноманітті та повазі. Наш прапор представляє різноманіття, ніколи не віддамо його тим, хто використовує його як символ насильства, страху і розбрату", — заявив він.

Нагадаємо, велика акція протестів відбулася в Непалі 8 і 9 вересня після рішення влади заблокувати більшість соцмереж. Протестувальники спалили будівлю парламенту і резиденцію прем'єр-міністра.

У США 10 вересня протестувальники зібралися біля ресторану Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab у центрі Вашингтона, коли його відвідував президент країни Дональд Трамп. Вони вигукували гасло "Трамп — Гітлер нашого часу".