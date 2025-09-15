Протесты против мигрантов в Британии: более 150 тысяч человек вышли на улицы Лондона (фото)

Антимиграционные протесты в Великобритании набирают обороны: на акцию под лозунгом "Объединим королевство" собралось до 150 000 человек.

Марш организовал ультраправый активист Томми Робинсон, который заявил, что на митинг пришли миллионы британцев. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Протестующие также собрались на "Марш против фашизма

"Плотина бесповоротно прорвалась и большинство больше не будет молчать. Революция началась — и вы ее не остановите. Они заявили, что права сомалийцев, афганцев и пакистанцев важнее прав британцев, которые построили эту страну", — обратился он к властям.

Как сообщает ВВС, в другой части Лондона собрались около 5 тысяч протестующих на "Марш против фашизма". Организатором его была группа Stand Up To Racism ("дай отпор расизму").

Миллиардер Илон Маск поддержал протесті в Британии

Протестующие взяли с собой флаги с лозунгами "Остановите лодки" (на которых мигранты пребывают в страну, — ред.), "Отправьте их домой" и "Объединим королевство".

Кроме этого, как передает ВВС, к протестующим обратился по видеосвязи американский миллиардер Илон Маск. Он не раз высказывал поддержку ультраправым силам в Великобритании и даже призывал к смене правительства.

Акция переросла в стычки на улице Уайтхолл, где сосредоточены правительственные учреждения. В полицейских полетели стеклянные бутылки, файеры и другие предметы. Пострадали 26 правоохранителей.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд обещает что все причастные к преступной деятельности ответят по всей строгости закона". По данным полиции, по меньшей мере 25 человек были арестованы.

Люди имеют право на мирный протест, заявил премьер-министр Кир Стармер

Премьер-министр Кир Стармер отмечал, что люди имеют право на мирный протест, что является основой ценности страны. Однако власти не потерпят нападений на сотрудников полиции, исполняющих обязанности, и запугивание людей из-за их происхождения или цвета кожи.

"Британия — страна, гордо основанная на толерантности, многообразии и уважении. Наш флаг представляет многообразие, никогда не отдадим его тем, кто использует его как символ насилия, страха и раздора", — заявил он.

Напомним, крупная акция протестов прошла в Непале 8 и 9 сентября после решения властей заблокировать большинство соцсетей. Протестующие сожгли здание парламента и резиденцию премьер-министра.

В США 10 сентября протестующие собрались возле ресторана Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab в центре Вашингтона, когда его посещал президент страны Дональд Трамп. Они выкрикивали лозунг "Трамп — Гитлер нашего времени".