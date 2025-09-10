Испорченный ужин: протестующие назвали Трампа "Гитлером нашего времени" (видео)

Президент США Дональд Трамп во время ужина в известном ресторане в Вашингтоне столкнулся с протестующими, которые выкрикивали лозунги против него и сравнивали с Гитлером. Видео инцидента быстро стало вирусным.

Как сообщает Fox News, Трамп посетил ресторан Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab в центре Вашингтона, округ Колумбия. Цель визита — подчеркнуть, что ситуация с безопасностью в столице, по его словам, значительно улучшилась во время его администрации.

"Мы стоим прямо посреди Вашингтона, который, как вы знаете, в течение последнего года был очень опасным местом. В течение последних 20 лет оно было очень опасным. А теперь там практически нет преступности", — сказал Трамп журналистам возле ресторана.

Он добавил: "Рестораны сейчас переживают бум. Люди ходят на ужин туда, куда не выходили годами. И это безопасный город. И я просто хочу поблагодарить Национальную гвардию. Нам понравилось работать с мэром и начальником, мы все работали вместе, и результат действительно впечатляющий. Сейчас у нас очень и очень безопасная столица".

Однако во время ужина группа протестующих выкрикивала: "Свободный Вашингтон, округ Колумбия! Свободная Палестина! Трамп — Гитлер нашего времени!". На опубликованных кадрах видно, что Трамп остался равнодушным к выкрикам.

Это первый публичный обед Трампа в ресторане столицы за время его президентских сроков. Его сопровождали государственный секретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и министр армии Пит Хегсет.

На прошлой неделе Трамп также заявил, что рассматривает возможность посещения ресторанов в Вашингтоне после развертывания федеральных войск для усиления борьбы с преступностью.

"Я думаю, что это то, что мы могли бы рассмотреть. Люблю это делать. Я люблю еду Белого дома, но через некоторое время я мог бы представить себе хороший ресторан. Это безопасно", — сказал президент США журналистам.

