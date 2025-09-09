Благодаря своему президентству Дональд Трамп получил самую большую в жизни прибыль, — Forbes

Состояние президента США Дональда Трампа достигло 7,3 миллиарда долларов, и это лучший показатель за всю его жизнь. Когда он только баллотировался на должность, то был беднее на три миллиарда.

Прибыль в три миллиарда долларов подняла Трампа сразу на 118 пунктов в списке Forbes 400, отмечает само издание Forbes. Теперь Дональд Трамп занимает 201 место в рейтинге.

По данным Forbes, ни один президент в истории США не получал такой огромной прибыли благодаря своей должности. Главным источником доходов Трампа называют криптовалюту: в сентябре 2024 года Трамп вместе со своими сыновьями объявил о создании криптовалютного предприятия World Liberty Financial. Сначала дело не казалось очень прибыльным, но в итоге Трамп, по выражению издания, "выиграл Белый дом".

В январе 2025 года, за считанные дни до своей инаугурации, Трамп запустил мемкойн, а уже вступив в президентскую должность, — отменил регуляторное обеспечение криптовалют и подписал благоприятные для этой отрасли законы. Мемкойны, сначала заблокированные на три месяца, теперь разблокируются ежедневно и приносят десятки миллионов долларов в неделю. А World Liberty Financial продолжает продавать токены, генерируя около 1,4 миллиарда долларов, причем семейная структура Трампа получает три четверти от этих продаж (а это составляет более 1 миллиарда долларов).

Дела Трампа вообще все больше улучшаются. В начале лета он погасил долг на сумму 114 миллионов долларов по проблемному небоскребу в Нью-Йорке, а в июле — выдал несколько займов на общую сумму примерно 15 миллионов долларов под залог особняков в Нью-Йорке и Флориде. К тому же, в августе апелляционные суды Нью-Йорка отменили штраф за мошенничество на сумму около 500 миллионов долларов.

Оживился и бизнес Трампа по лицензированию недвижимости, который годами тормозил, а теперь получил второе дыхание благодаря новым сделкам в странах Азии и Ближнего Востока, — в частности, в Саудовской Аравии, Вьетнаме, Индии, Катаре, ОАЭ. Доходы в 2024 году выросли примерно на 580% — до 45 миллионов долларов. А дела с гольф-клубами в США вообще идут стабильно хорошо, — доходы выросли на 30% в 2024-м.

Кстати, Трамп хочет провести саммит "Большой двадцатки" на своем поле для гольфа. Правда, речь идет только о следующем саммите, а нынешний, который состоится в ЮАР, Трамп, скорее всего, пропустит.

Также Фокус сообщал, что, несмотря на все угрозы ввести "адские санкции" против России, Трамп и дальше будет относиться к Путину снисходительно.