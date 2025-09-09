Завдяки своєму президентству Дональд Трамп отримав найбільший прибуток за життя, – Forbes

Статки президента США Дональда Трампа сягнули 7,3 мільярда доларів, і це найкращий показник за все його життя. Коли він тільки балотувався на посаду, то був біднішим на три мільярди.

Прибуток у три мільярди доларів підняв Трампа одразу на 118 пунктів у списку Forbes 400, зауважує саме видання Forbes. Тепер Дональд Трамп посідає 201 місце у рейтингу.

За даними Forbes, жоден президент в історії США не отримував такого величезного прибутку завдяки своїй посаді. Головним джерелом доходів Трампа називають криптовалюту: у вересні 2024 року Трамп разом зі своїми синами оголосив про створення криптовалютного підприємства World Liberty Financial. Спочатку справа не здавалася дуже прибутковою, але зрештою Трамп, за висловом видання, "виграв Білий дім".

У січні 2025 року, за лічені дні до своєї інавгурації, Трамп запустив мемкойн, а вже заступивши на президентську посаду, – скасував регуляторне забезпечення криптовалют та підписав сприятливі для цієї галузі закони. Мемкойни, спершу заблоковані на три місяці, тепер розблоковуються щодня і приносять десятки мільйонів доларів на тиждень. А World Liberty Financial продовжує продавати токени, генеруючи близько 1,4 мільярда доларів, причому сімейна структура Трампа отримує три чверті від цих продажів (а це становить понад 1 мільярд доларів).

Справи Трампа взагалі покращуються дедалі більше. На початку літа він погасив борг на суму 114 мільйонів доларів за проблемним хмарочосом у Нью-Йорку, а у липні – видав декілька позик на загальну суму приблизно 15 мільйонів доларів під заставу особняків у Нью-Йорку та Флориді. До того ж, у серпні апеляційні суди Нью-Йорка скасували штраф за шахрайство на суму близько 500 мільйонів доларів.

Пожвавився і бізнес Трампа з ліцензування нерухомості, який роками гальмував, а тепер отримав друге дихання завдяки новим угодам у країнах Азії та Близького Сходу, – зокрема, у Саудівській Аравії, В'єтнамі, Індії, Катарі, ОАЕ. Доходи у 2024 році зросли приблизно на 580% – до 45 мільйонів доларів. А справи з гольф-клубами у США взагалі йдуть стабільно добре, – прибутки зросли на 30% у 2024-му.

До речі, Трамп хоче провести саміт "Великої двадцятки" на своєму полі для гольфа. Щоправда, йдеться лише про наступний саміт, а цьогорічний, що відбудеться у ПАР, Трамп, радше за все, пропустить.

