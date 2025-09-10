Зіпсована вечеря: протестувальники назвали Трампа "Гітлером нашого часу" (відео)

Президент США Дональд Трамп під час вечері у відомому ресторані у Вашингтоні зіткнувся з протестувальниками, які вигукували гасла проти нього та порівнювали з Гітлером. Відео інциденту швидко стало вірусним.

Як повідомляє Fox News, Трамп відвідав ресторан Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab у центрі Вашингтона, округ Колумбія. Мета візиту — підкреслити, що безпекова ситуація в столиці, за його словами, значно покращилася під час його адміністрації.

"Ми стоїмо прямо посеред Вашингтона, який, як ви знаєте, протягом останнього року був дуже небезпечним місцем. Протягом останніх 20 років воно було дуже небезпечним. А тепер там практично немає злочинності", – сказав Трамп журналістам біля ресторану.

Він додав: "Ресторани зараз переживають бум. Люди ходять на вечерю туди, куди не виходили роками. І це безпечне місто. І я просто хочу подякувати Національній гвардії. Нам сподобалося працювати з мером і начальником, ми всі працювали разом, і результат справді вражаючий. Зараз у нас дуже й дуже безпечна столиця".

Однак під час вечері група протестувальників вигукувала: "Вільний Вашингтон, округ Колумбія! Вільна Палестина! Трамп – Гітлер нашого часу!". На опублікованих кадрах видно, що Трамп залишився байдужим до вигуків.

Це перший публічний обід Трампа у ресторані столиці за час його президентських термінів. Його супроводжували державний секретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс та міністр армії Піт Хегсет.

Минулого тижня Трамп також заявив, що розглядає можливість відвідування ресторанів у Вашингтоні після розгортання федеральних військ для посилення боротьби зі злочинністю.

"Я думаю, що це те, що ми могли б розглянути. Люблю це робити. Я люблю їжу Білого дому, але через деякий час я міг би уявити собі хороший ресторан. Це безпечно", – сказав президент США журналістам.

