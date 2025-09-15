Вийшов на волю і знову зник: куди подівся білоруський опозиціонер Микола Статкевич (фото)

Білоруський опозиціонер, політв'язень і колишній кандидат у президенти Микола Статкевич, якого було звільнено 11 вересня серед інших 52 осіб, відмовився залишати Білорусь і знову опинився в колонії.

69-річний Статкевич, якого намагалися депортувати до Литви з іншими звільненими політв'язнями, вибив двері автобуса ногою і вискочив на нейтральній смузі між Білоруссю і Литвою, повідомляє "Наша Нива". Чоловік відмовлявся залишати свою країну, незважаючи на загрозу повторного арешту.

ЗМІ облетіли кадри з камер відеоспостереження, як Статкевич сидить у зоні між КПП на кордонах Литви та Білорусі. За інформацією ЗМІ, коли соратники намагалися переконати його виїхати з Білорусі, він заявив, що сам вирішуватиме свою долю.

Звільнений Статкевич між КПП на кордонах Литви та Білорусі Фото: Скриншот

Політик, якого було заарештовано перед президентськими виборами 2020 року і в грудні 2021-го засуджено до 14 років ув'язнення, останні 2 роки і 7 місяців утримується без зв'язку із зовнішнім світом у в'язниці камерного типу в Глибоцькій колонії.

За останньою інформацією, Статкевича повернули назад у колонію в Глибокому Вітебської області.

Дружина опозиціонера Марина Адамович заявила, що ПК-13 Глибоке відмовляється надавати будь-яку інформацію про місцеперебування її чоловіка.

"Окреме звернення до ЗМІ: будь ласка, будьте уважні до почуттів близьких або хоча б знайдіть спосіб повідомити їх про публікацію неперевіреної та паплюжуючої інформації. Хоча Микола думав, що його повернуть, насправді це досить імовірно", — додала вона.

Дружина Миколи Статкевича повідомила, що в колонії відмовляються надавати інформацію про її чоловіка Фото: Скриншот

Хто такий Микола Статкевич

Статкевич народився в родині вчителів. Він закінчив Мінське вище інженерне зенітно-ракетне училище (МВИЗРВ), служив в армії, захистив кандидатську дисертацію і викладав у МВИЗРВ.

У 1991 році Статкевич вийшов із КПРС і став одним із засновників Білоруського загальновійськового союзу, який ставив собі за мету створення національної армії і захист незалежності. З 1995 року активно займався політикою, очолював БСДП (Народна Грамада), організував численні акції протесту, за які неодноразово заарештовувався і засуджувався.

У 2010 році Микола Статкевич висунув свою кандидатуру на президентських виборах. Після участі в акції 19 грудня 2010 року його засудили до 6 років колонії суворого режиму. На волю він вийшов у 2015 році.

Тюремне ув'язнення не відбило в ньому прагнення до боротьби, і Статкевич знову брав активну участь у політичних кампаніях і протестах.

У травні 2020 року, до початку протестів, його знову заарештували і пізніше засудили до 14 років колонії особливого режиму за обвинуваченням в організації масових заворушень.

Нагадаємо, що минулого тижня США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа", а президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 52 політв'язнів, серед яких був і Статкевич.

Раніше повідомлялося, що до Білорусі прибули офіцери НАТО, зокрема і зі США, щоб поспостерігати за російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025".