Вышел на волю и снова исчез: куда делся белорусский оппозиционер Николай Статкевич (фото)

Белорусский оппозиционер, политзаключенный и бывший кандидат в президенты Николай Статкевич, который был освобожден 11 сентября в числе других 52 человек, отказался покидать Беларусь и снова оказался в колонии.

Related video

69-летний Статкевич, которого пытались депортировать в Литву с другими освобожденными политзаключенными, выбил дверь автобуса ногой и выскочил на нейтральной полосе между Беларусью и Литвой, сообщает "Наша Нива". Мужчина отказывался покидать свою страну, несмотря на угрозу повторного ареста.

СМИ облетели кадры из камер видеонаблюдения, как Статкевич сидит в зоне между КПП на границах Литвы и Беларуси. По информации СМИ, когда соратники пытались переубедить его выехать из Беларуси, он заявил, что сам будет решать свою судьбу.

Освобожденный Статкевич между КПП на границах Литвы и Беларуси Фото: Скриншот

Политик, который был арестован перед президентскими выборами 2020 года и в декабре 2021-го приговорен к 14 годам заключения, последние 2 года и 7 месяцев содержится без связи с внешним миром в тюрьме камерного типа в Глубокской колонии.

По последней информации, Статкевича вернули обратно в колонию в Глубоком Витебской области.

Жена оппозиционера Марина Адамович заявила, что ПК-13 Глубокое отказывается предоставлять какую-либо информацию о местонахождении ее супруга.

"Отдельное обращение к СМИ: пожалуйста, будьте внимательны к чувствам близких или хотя бы найдите способ сообщить им о публикации непроверенной и порочащей информации. Хотя Николай думал, что его вернут, на самом деле это весьма вероятно", – добавила она.

Жена Николая Статкевича сообщила, что в колонии отказываются предоставлять информацию о ее муже Фото: Скриншот

Кто такой Николай Статкевич

Статкевич родился в семье учителей. Он окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище (МВИЗРВ), служил в армии, защитил кандидатскую диссертацию и преподавал в МВИЗРВ.

В 1991 году Статкевич вышел из КПСС и стал одним из основателей Белорусского общевоинского союза, ставившего своей целью создание национальной армии и защиту независимости. С 1995 года активно занимался политикой, возглавлял БСДП (Народная Грамада), организовал многочисленные акции протеста, за которые неоднократно арестовывался и осуждался.

В 2010 году Николай Статкевич выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах. После участия в акции 19 декабря 2010 года его приговорили к 6 годам колонии строгого режима. На волю он вышел в 2015 году.

Тюремное заключение не отбило в нем стремление к борьбе, и Статкевич вновь активно участвовал в политических кампаниях и протестах.

В мае 2020 года, до начала протестов, он снова был арестован и позже приговорен к 14 годам колонии особого режима по обвинению в организации массовых беспорядков.

Напомним, что на прошлой неделе США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", а президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 52 политзаключенных, среди которых был и Статкевич.

Ранее сообщалось, что в Беларусь прибыли офицеры НАТО, в том числе и из США, чтобы понаблюдать за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025".