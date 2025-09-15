"Кто бы мог подумать": американские военные прибыли на территорию Беларуси, подробности

Военнослужащие из США наблюдали за совместными учениями России и Беларуси "Запад-2025". Сообщается, что в республику также прибыли представители от Венгрии и Турции.

Related video

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал американским военнослужащим, что они могут посмотреть "все, что вас интересует", пишет Reuters.

Офицеры США – в числе представителей 23 стран, наблюдавших за учениями. Также были и другие государства-члены НАТО – Венгрия и Турция.

"Кто бы мог подумать, как начнется утро очередного дня учений "Запад-2025"?" – говорится в заявлении Минобороны Беларуси.

Оборонное ведомство опубликовало видео, на котором двое американских офицеров в форме благодарят Хренина за приглашение и жмут ему руку.

"Мы покажем вам все, что вас интересует. Все, что вы хотите. Можете приехать и посмотреть, пообщаться с людьми", — сказал министр американцам, которые отказались от общения с журналистами.

Россия и Беларусь начали учения "Запад-2025" на полигонах в обеих странах 12 сентября на фоне обострения отношений с НАТО, через два дня после того, как Польша сбила российские беспилотники, вторгшиеся в ее воздушное пространство.

По мнению аналитиков, присутствие американских офицеров — очередной признак потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью, которая является близким союзником РФ.

Так, на прошлой неделе Джон Коул, представитель президента США Дональда Трампа, посетил Минск для переговоров с главой государства Александром Лукашенко и передал ему дружеское письмо от американского лидера. Тот в свою очередь согласился освободить из белорусских тюрем 52 заключенных, включая журналистов и политических оппонентов.

В ответ США сняли санкции с белорусской национальной авиакомпании "Белавиа", разрешив ей обслуживать и закупать комплектующие для своего парка, включая самолеты Boeing.

В ближайших планах главы Белого дома – открытие посольства США в Беларуси, которое закрылось 28 февраля 2022 года, когда Госдепартамент распорядился об отъезде госслужащих США и приостановке деятельности посольства США в Минске из-за вторжения России в Украину.

Кроме того, Трамп надеется на нормализацию и возрождение торгово-экономических отношений.

Пытаясь добиться завершения войны в Украине, американский президент налаживает более тесные связи с Лукашенко, который регулярно проводит переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что Лукашенко на фоне потепления отношений с Трампом пригласил своего американского коллегу посетить Минск.

Также ранее сообщалось, что перед беседой с Путиным Трамп переговорил с Лукашенко.