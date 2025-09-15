"Хто б міг подумати": американські військові прибули на територію Білорусі, подробиці

Військовослужбовці зі США спостерігали за спільними навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2025". Повідомляється, що до республіки також прибули представники від Угорщини та Туреччини.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав американським військовослужбовцям, що вони можуть подивитися "все, що вас цікавить",пише Reuters.

Офіцери США — серед представників 23 країн, які спостерігали за навчаннями. Також були й інші держави-члени НАТО — Угорщина та Туреччина.

"Хто б міг подумати, як почнеться ранок чергового дня навчань "Захід-2025"?" — ідеться в заяві Міноборони Білорусі.

Оборонне відомство опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення і тиснуть йому руку.

"Ми покажемо вам усе, що вас цікавить. Усе, що ви хочете. Можете приїхати і подивитися, поспілкуватися з людьми", — сказав міністр американцям, які відмовилися від спілкування з журналістами.

Росія і Білорусь розпочали навчання "Захід-2025" на полігонах в обох країнах 12 вересня на тлі загострення відносин із НАТО, за два дні після того, як Польща збила російські безпілотники, що вторглися в її повітряний простір.

На думку аналітиків, присутність американських офіцерів — чергова ознака потепління відносин між Вашингтоном і Білоруссю, яка є близьким союзником РФ.

Так, минулого тижня Джон Коул, представник президента США Дональда Трампа, відвідав Мінськ для переговорів із главою держави Олександром Лукашенком і передав йому дружнього листа від американського лідера. Той зі свого боку погодився звільнити з білоруських в'язниць 52 ув'язнених, включно з журналістами та політичними опонентами.

У відповідь США зняли санкції з білоруської національної авіакомпанії "Бєлавіа", дозволивши їй обслуговувати і закуповувати комплектуючі для свого парку, включно з літаками Boeing.

У найближчих планах глави Білого дому — відкриття посольства США в Білорусі, яке закрили 28 лютого 2022 року, коли Держдепартамент розпорядився про від'їзд держслужбовців США і припинення діяльності посольства США в Мінську через вторгнення Росії в Україну.

Крім того, Трамп сподівається на нормалізацію і відродження торговельно-економічних відносин.

Намагаючись домогтися завершення війни в Україні, американський президент налагоджує тісніші зв'язки з Лукашенком, який регулярно проводить переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко на тлі потепління відносин із Трампом запросив свого американського колегу відвідати Мінськ.

Також раніше повідомлялося, що перед бесідою з Путіним Трамп переговорив із Лукашенком.