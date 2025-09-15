Барак Обама один раз порушив протокол безпеки заради жінки: хто це був (відео)

Президент США Барак Обама зазвичай не доставляв незручностей своїй охороні, але заради королеви Великої Британії Єлизавети II він зробив виняток у день її 90-річчя.

Королівський біограф Роберт Гардман розповів цю незвичайну історію в першому випуску нового сезону подкасту "Королі, королеви і підлі справи" для Daily Mail.

У 2016 році був єдиний раз, коли президент США порушив протокол безпеки

Роберт Гардман вдарився у спогади, обговорюючи майбутній другий державний візит до Великої Британії вже іншого президента США — Дональда Трампа, який відбудеться цього тижня. А також розглянув інші відомі дипломатичні зустрічі між членами британської королівської сім'ї та президентами США.

Одна з найбільш пам'ятних зустрічей сталася 2016 року, коли Барак Обама здійснював свою прощальну поїздку в Європу і спеціально приурочив свій візит до Великої Британії до того, щоб стати першим світовим лідером, який привітав королеву з 90-річчям.

Почувши це, королева Єлизавета відреагувала, як зазвичай, прямолінійно: вона і принц Філіп просто "вискочили" і забрали Обаму на Range Rover, коли їхній вертоліт приземлився у Віндзорі.

Однак Секретна служба президента США була в жаху і це, за словами Гардмана, спричинило серйозний конфлікт із палацом.

"Секретна служба заявила, що цього в жодному разі не має статися. Президента США можемо возити тільки ми. Це викликало справжній переполох. Я поговорив із представниками США, які організовували поїздку, і вони сказали, що виникли серйозні розбіжності з приводу того, на якій машині вони поїдуть і хто буде її вести", — розповів Гардман.

Ця дилема дійшла до самого Обами, якому довелося приймати рішення. Він, мабуть, подумав: "Що ж, очевидно, це дуже багато для них означає, тож я поїду на їхній машині".

Заради королеви Єлизавети в її день народження Барак Обама порушив протокол безпеки Фото: Getty Images

"Обама прилетів, і вперше за весь час його президентства його і першу леді возили не в куленепробивному лімузині "Звір", а в Range Rover, яким керував принц Філіп. Обама і королева сиділи ззаду, Філіп був за кермом, а Мішель Обама була спереду — і вони поїхали парком", — розповів Гардман.

Обама пізніше написав про цей інцидент у своїх мемуарах, згадуючи, як королева недбало сказала йому: "Я впевнена, що є якісь правила щодо того, хто де сидить, але сідайте, де вам зручно".

Гардман нагадав, що до того моменту подружжя Обама, королева і принц Філіп бачилися багато разів за час його президентства. І між ними склалися дружні стосунки.

На думку королівського експерта, майбутня зустріч Дональда Трампа з королем Чарльзом має бути настільки ж теплою, зазначивши, що вони вже зустрічалися кілька разів і "дуже добре ладнають".

Остання зустріч Трампа з членом королівської сім'ї Великої Британії була з принцом Вільямом на відкритті собору Паризької Богоматері 2024 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії дуже сподіваються на "м'яку" дипломатію короля Чарльза, яким президент США давно захоплюється.

А Мішель Обама розповідала про те, як мимоволі порушила протокол на зустрічі з королевою Єлизаветою.