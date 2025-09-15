Барак Обама один раз нарушил протокол безопасности ради женщины: кто это был (видео)

Президент США Барак Обама обычно не доставлял неудобств своей охране, но ради королевы Великобритании Елизаветы II он сделал исключение в день ее 90-летия.

Королевский биограф Роберт Хардман рассказал эту необычную историю в первом выпуске нового сезона подкаста "Короли, королевы и подлые дела" для Daily Mail.

В 2016 году был единственный раз, когда президент США нарушил протокол безопасности

Роберт Хардман ударился в воспоминания, обсуждая предстоящий второй государственный визит в Великобританию уже другого президента США — Дональда Трампа, который состоится на этой неделе. А также рассмотрел другие известные дипломатические встречи между членами британской королевской семьи и президентами США.

Одна из самых запоминающихся встреч произошла в 2016 году, когда Барак Обама совершал свою прощальную поездку в Европу и специально приурочил свой визит в Великобританию к тому, чтобы стать первым мировым лидером, поздравившим королеву с 90-летием.

Услышав это, королева Елизавета отреагировала, как обычно, прямолинейно: она и принц Филипп просто "выскочили" и забрали Обаму на Range Rover, когда их вертолет приземлился в Виндзоре.

Однако Секретная служба президента США была в ужасе и это, по словам Хардмана, вызвало серьезный конфликт с дворцом.

"Секретная служба заявила, что этого ни в коем случае не должно произойти. Президента США можем возить только мы. Это вызвало настоящий переполох. Я поговорил с представителями США, которые организовывали поездку, и они сказали, что возникли серьезные разногласия по поводу того, на какой машине они поедут и кто будет ее вести", — рассказал Хардман.

Эта дилемма дошла до самого Обамы, которому пришлось принимать решение. Он видимо подумал: "Что ж, очевидно, это очень много для них значит, так что я поеду на их машине".

Ради королевы Елизаветы в ее день рождения Барак Обама нарушил протокол безопасности Фото: Getty Images

"Обама прилетел, и впервые за все время его президентства его и первую леди возили не в пуленепробиваемом лимузине "Зверь", а в Range Rover, которым управлял принц Филипп. Обама и королева сидели сзади, Филипп был за рулем, а Мишель Обама была спереди — и они поехали по парку", — рассказал Хардман.

Обама позже написал об этом инциденте в своих мемуарах, вспоминая, как королева небрежно сказала ему: "Я уверена, что есть какие-то правила относительно того, кто где сидит, но садитесь, где вам удобно".

Хардман напомнил, что к тому моменту чета Обама, королева и принц Филипп виделись много раз за время его президентства. И между ними сложились дружеские отношения.

По мнению королевского эксперта, предстоящая встреча Дональда Трампа с королем Чарльзом должна быть столь же теплой, отметив, что они уже встречались несколько раз и "очень хорошо ладят".

Последняя встреча Трампа с членом королевской семьи Великобритании была с принцем Уильямом на открытии собора Парижской Богоматери в 2024 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании очень надеются на "мягкую" дипломатию короля Чарльза, которым президент США давно восхищается.

