Біля Капітолія встановили золоту статую Трампа: соцмережі вже порівнюють президента з Ином (фото)

Золоту статую американського президента Дональда Трампа заввишки 12 футів (3,7 метра) встановили біля будівлі Капітолію у Вашингтоні. У витягнутій руці в неї — біткоїн.

Related video

Поява статуї збіглася з рішенням Федеральної резервної системи (ФРС) знизити ключову процентну ставку на чверть пункту, ухваленим напередодні, повідомляє InvestingLive. Короткострокову ставку вперше з грудня 2024 року було знижено приблизно до 4,1% з 4,3%.

Тимчасова інсталяція на 3-й вулиці, відкрита з 9:00 до 16:00 за місцевим часом, була профінансована групою інвесторів у криптовалюту. Організатори заявили, що вона покликана спровокувати дискусію про цифрову валюту, грошово-кредитну політику і роль Вашингтона на фінансових ринках.

Створення статуї було профінансовано групою інвесторів у криптовалюту

Фото: Соцсети

Члени групи заявили, що статуя – данина поваги відкритій підтримці Трампом криптовалюти.

Федеральна резервна система США під керівництвом Джерома Пауелла на початку року певний час не підвищувала та не знижувала відсоткових ставок, щоб контролювати вплив митних зборів (податків на імпорт), суворіших імміграційних правил та інших заходів, що можуть вплинути на інфляцію та економіку загалом.

Центральний банк повідомив, що планує ще два зниження ставки цього року, але тільки одне у 2026 році.

Золота статуя Трампа: реакція соцмереж

У соцмережах користувачі розмірковують більше не про криптовалюту і фінанси, а про те, що золота статуя Трампа — чергова цеглина в побудову культу особи глави Білого дому.

"А ось і тролі з усміхненими обличчями, які кажуть нам, що все не так уже й серйозно, ніби Трамп намагається стати наступним Кім Чен Ином, і це просто жарт. Так, вони визнають, що за Трампа ця країна перетворилася на посміховисько", "MAGA: ми не фашисти. Також MAGA: розпалювання ненависті не є свободою слова, хоча Верховний суд і постановив, що це так, і ми звели пам'ятник нашому кумиру, такому як Кім Чен Ин", "Золота статуя не позбавить від гір боргів. Заяви про те, що біткоїн врятує ситуацію, — це фантастика, і майбутні зміни валютного курсу не зможуть чарівним чином виправити десятиліття неефективного управління фінансами", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Трамп висунув ЄС нездійсненні умови, щоб уникнути тиску на Путіна.

Також повідомлялося про реакцію глави Білого дому на підтримку України королем Великої Британії.