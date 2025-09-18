Возле Капитолия установили золотую статую Трампа: соцсети уже сравнивают президента с Ыном (фото)

Золотую статую американского президента Дональда Трампа высотой 12 футов (3,7 метра) установили у здания Капитолия в Вашингтоне. В вытянутой руке у нее – биткоин.

Появление статуи совпало с решением Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую процентную ставку на четверть пункта, принятым накануне, сообщает InvestingLive. Краткосрочная ставка впервые с декабря 2024 года была снижена примерно до 4,1% с 4,3%.

Временная инсталляция на 3-й улице, открытая с 9:00 до 16:00 по местному времени, была профинансирована группой инвесторов в криптовалюту. Организаторы заявили, что она призвана спровоцировать дискуссию о цифровой валюте, денежно-кредитной политике и роли Вашингтона на финансовых рынках.

Фото: Соцсети

Члены группы заявили, что статуя отдает дань уважения открытой поддержке Трампом криптовалюты.

Федеральная резервная система США под руководством Джерома Пауэлла в начале года некоторое время не повышала и не понижала процентные ставки, чтобы контролировать влияние пошлин (налогов на импорт), более строгих иммиграционных правил и других мер, которые могут повлиять на инфляцию и экономику в целом.

Центральный банк сообщил, что планирует еще два снижения ставки в этом году, но только одно в 2026 году.

Золотая статуя Трампа: реакция соцсетей

В соцсетях пользователи размышляют больше не о криптовалюте и финансах, а о том, что золотая статуя Трампа – очередной кирпич в построение культа личности главы Белого дома.

"А вот и тролли со смеющимися лицами, которые говорят нам, что все не так уж серьезно, будто Трамп пытается стать следующим Ким Чен Ыном, и это просто шутка. Да, они признают, что при Трампе эта страна превратилась в посмешище", "MAGA: мы не фашисты. Также MAGA: разжигание ненависти не является свободой слова, хотя Верховный суд и постановил, что это так, и мы возвели памятник нашему кумиру, такому как Ким Чен Ын", "Золотая статуя не избавит от гор долгов. Заявления о том, что биткоин спасет ситуацию, — это фантастика, и будущие изменения валютного курса не смогут волшебным образом исправить десятилетия неэффективного управления финансами", – пишут в комментариях.

