Ховають гвинтівки в бочках з нафтою: РФ "тіньовим флотом" постачає зброю італійській мафії, — ЗМІ

За даними джерел журналістів, росіяни відправляють до Італії немарковані автомати Калашникова та сучасні боєприпаси через сицилійські проти та фріульські прикордонні пункти. Зброю з російських державних заводів зберігають та перепродають мафіозні клани.

Італійська мафія має запаси нововиготовленої зброї з РФ без серійних номерів, яка надходить прямо з конвеєрів заводів, пише італійське видання Linkiesta з посиланням на інсайдерів. За словами джерел, нелегальну зброю можна замовити й отримати в короткий термін, але частина повинна зберігатися на складах як стратегічний резерв, і клани не можуть її продавати.

Журналісти зазначили, що тіньова практика "контрольованого зберігання" замість простого ринку в останні десятиліття стала поширеною серед італійської організованої злочинності. Аналізи Європолу описують, як мафіозі зберігають зброю та переміщують її на замовлення.

Де італійська мафія зберігає зброю РФ

В місті Катанія на Сицилії, за словами авторів матеріалу, найчіткіше спостерігається зв'язок між італійською мафією та путінською Росією. За кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ до України, у березні 2022 року, італійська поліція вилучила в районі Сан-Крістофоро збройний арсенал, пов'язаний із групою Nizza клану Сантапаола-Ерколано. В ньому були дев'ять одиниць зброї, близько дев'ятисот набоїв і два АК-47 радянського виробництва в ідеальному стані.

За даними джерела журналістів, в Катанії є великі схованки, які постійно поповнюються новими товарами. Центри зберігання російської зброї знаходяться в районах Сан-Джованні-Галермо та Лібріно. Туди через морські порти надходять не старі радянські автомати, а гвинтівки спецпризначенців, штурмові гвинтівки та навіть снайперські гвинтівки 2010-2020 років випуску. При цьому на зброї немає серійних номерів.

За словами журналістів, ці гвинтівки походять з Тульського збройового заводу, і вона може залишати виробництво анонімно лише за урядовим замовленням. Європол в аналізі 2023 року підтвердив, що "нова, немаркована" зброя на ринку свідчить про "співучасть парадержав у підживленні незаконної торгівлі".

Автори матеріалу роблять висновок, що частина російської зброї, що потрапляє до італійської мафії, використовується чи перепродається нею, а інша частина — зберігається на контрольованих складах на випадок потреб, що виходять за межі мафії та стосуються геополітики.

Зброя РФ потрапляє до італійської мафії "тіньовим флотом"

Журналісти зауважують, що на Сицилії повідомлялося про підозрілі стикування суден саме в ті тижні, коли серед мафії в Катанії поширювалися нові аналізи вантажів. Зброя з РФ може прибувати до Італії на суднах російського так званого "тіньового флоту", який використовується для транспортування нафти в обхід санкцій. Імовірно, вантаж ховають в бочках з нафтою, пальним чи мастильними матеріалами. Такий спосіб не лише маскує зброю від контролю, а й запобігає її окисленню.

На східному кордоні воротами для контрабанди є область Фріулі-Венеція-Джулія, де правоохоронці неодноразово перехоплювали заховану в автомобілях і вантажівках югославську та радянську зброю.

"Тут зброя зберігається лише кілька годин, частково тому, що в цих краях багато військовослужбовців, а спостереження посилене. Але як резервний варіант, є багато компонентів безпілотників та інших предметів, які відправляються на схід злочинними каналами. Я вважаю, що це торгівля", — сказав журналістам інсайдер.

Нагадаємо, 4 вересня Фокус писав, що російський концерн "Калашников" випустив першу серію новітніх автоматів АМ-17 для ЗС РФ. Він позиціонується як заміна розробленому в 1979 році компактному автомату АКС-74У.

Видання The Telegraph 1 вересня писало, що на заході висміяли "антикварне шоу" ЗС РФ в Україні, зокрема появу на полі бою старих Т-55 та Д-74.