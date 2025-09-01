Президент Російської Федерації Володимир Путін на полі бою в Україні явно близький до повного вичерпання озброєння та змушений "змахувати пил" зі старих Т-55 та Д-74. При цьому Кремлю не вистачає людей, пише The Telegraph, але політики Заходу і далі "танцюють" навколо росіян.

На Заході збентежені тим, чим воюють Збройні сили Росії в Україні. "Старовинна" зброя, яку командування РФ дістає із "скринь" бентежить західних журналістів. Вони переконані, що ще трохи, і росіяни бігатимуть в українських степах "з луками й стрілами". Про це йдеться в статті видання The Telegraph.

Так, видання зазначає, що в Україні нещодавно "засвітилася" російська артилерійська гармата Д-74. Сили оборони швидко її знищили на полі бою. Як пише The Telegraph, знищення однієї гаубиці загалом не відіграє якоїсь ролі на війні. Втім, привернуло увагу те, що Д-74 зійшла у конвеєра в 1950-х роках минулого століття і поступово знята з озброєння Радянською Червоною Армією в 1970-х роках.

"Ми можемо поєднати це з повідомленнями про те, що, втративши понад 6000 танків, Росія знову ставить на озброєння Т-55. Т-55 був чудовим танком, але його конструкція датується кінцем Другої світової війни. Востаннє я бачив, як британський Challenger 1 розніс його на друзки під час першої війни в Перській затоці в 1991 році", — пише автор публікації Геміш де Бреттон-Гордон.

Бреттон-Гордон висловив здивування тим, що за три роки повномасштабної війни в Україні Росія вже втратила один мільйон військовослужбовців, а ще два мільйони знадобляться для захоплення решти 25% Донбасу.

"Навіть найпалкіший та найоптимістичніший прихильник тиранічного російського режиму повинен усвідомити, що його армія перебуває на останньому подиху. У якийсь момент вони залишаться лише з мушкетами або луками та стрілами", — пише журналіст.

Аналітик додав, що використання раритетної зброї, зокрема Д-74, вказує на те, що у Росії закінчуються сучасніші та потужніші 152-мм снаряди, але вона може поповнювати свої запаси завдяки постачанню з Північної Кореї. Водночас це демонстрація того, що Путін продовжуватиме боротьбу будь-якою ціною в озброєнні та людських життях.

"Він знає, що якщо зазнає невдачі, то навряд чи насолоджуватиметься мирною пенсією. Маючи у своєму розпорядженні значно переважаючі військові сили, [політичні сили Заходу] повинні керувати ситуацією, а не Кремль", — наголошує Геміш де Бреттон-Гордон.

Журналіст зауважив, що стримана реакція Європи на обстріли українських міст змушує Путіна почуватися безкарним і продовжувати "у тому ж дусі". При цьому британські танки, засоби ППО, інша зброя Заходу стали б справжньою допомогою ЗСУ, а їх надають надто замало.

"На полі бою Путін явно близький до повного вичерпання озброєння, оскільки його змушують змахувати пил зі старих Т-55 та Д-74. Йому також не вистачає людей. Якщо Захід твердо стоятиме на підтримці України, диктатору незабаром доведеться йти на переговори", — резюмував Геміш де Бреттон-Гордон.

Зброя ЗС РФ — яку антикварну техніку показали росіяни

На одному з напрямків фронту помітили рідкісну радянську розробку — бойову машину розвідки та управління "Ладога", побудовану на базі танка Т-80. На думку експертів, поява рідкісного зразка на фронті може бути пов'язана з дефіцитом бронетехніки.

Крім того, на сусідній ділянці підрозділ ЗСУ "птахи Мадяра" знищив раритетну російську гаубицю, яка розроблялася ще за часів Сталіна. Удар підтвердив думку аналітика The Telegraph про те, що у росіян складно зі ствольною артилерією.

В районі Авдіївки на Донеччині ЗС РФ втратили БТР-50, який було вироблено ще в 50-х роках минулого століття. На той момент це вже був другий такий бронетранспортер, який знищили Сили оборони України.

Також повідомлялося, що солдати РФ на навчаннях тренуються на снайперських гвинтівках російської імператорської армії — "мосінках", які були прийняті на озброєння наприкінці 19 століття. При тому, учасники навчань розуміли самі усю жалюгідність ситуації і тролили оснащення російської армії.