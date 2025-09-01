Президент Российской Федерации Владимир Путин на поле боя в Украине явно близок к полному исчерпанию вооружения и вынужден "смахивать пыль" со старых Т-55 и Д-74. При этом Кремлю не хватает людей, пишет The Telegraph, но политики Запада и дальше "танцуют" вокруг россиян.

На Западе смущены тем, чем воюют Вооруженные силы России в Украине. "Старинное" оружие, которое командование РФ достает из "сундуков" смущает западных журналистов. Они убеждены, что еще немного, и россияне будут бегать в украинских степях "с луками и стрелами". Об этом говорится в статье издания The Telegraph.

Так, издание отмечает, что в Украине недавно "засветилась" российская артиллерийская пушка Д-74. Силы обороны быстро ее уничтожили на поле боя. Как пишет The Telegraph, уничтожение одной гаубицы в целом не играет какой-то роли на войне. Впрочем, привлекло внимание то, что Д-74 сошла с конвейера в 1950-х годах прошлого века и постепенно снята с вооружения Советской Красной Армией в 1970-х годах.

"Мы можем совместить это с сообщениями о том, что, потеряв более 6000 танков, Россия снова ставит на вооружение Т-55. Т-55 был отличным танком, но его конструкция датируется концом Второй мировой войны. Последний раз я видел, как британский Challenger 1 разнес его вдребезги во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году", — пишет автор публикации Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Бреттон-Гордон выразил удивление тем, что за три года полномасштабной войны в Украине Россия уже потеряла один миллион военнослужащих, а еще два миллиона понадобятся для захвата оставшихся 25% Донбасса.

"Даже самый ярый и оптимистичный сторонник тиранического российского режима должен осознать, что его армия находится на последнем издыхании. В какой-то момент они останутся только с мушкетами или луками и стрелами", — пишет журналист.

Аналитик добавил, что использование раритетного оружия, в частности Д-74, указывает на то, что у России заканчиваются более современные и мощные 152-мм снаряды, но она может пополнять свои запасы благодаря поставкам из Северной Кореи. В то же время это демонстрация того, что Путин будет продолжать борьбу любой ценой в вооружении и человеческих жизнях.

"Он знает, что если потерпит неудачу, то вряд ли будет наслаждаться мирной пенсией. Имея в своем распоряжении значительно превосходящие военные силы, [политические силы Запада] должны управлять ситуацией, а не Кремль", — отмечает Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Журналист отметил, что сдержанная реакция Европы на обстрелы украинских городов заставляет Путина чувствовать себя безнаказанным и продолжать "в том же духе". При этом британские танки, средства ПВО, другое оружие Запада стали бы настоящей помощью ВСУ, а их предоставляют слишком мало.

"На поле боя Путин явно близок к полному исчерпанию вооружения, поскольку его заставляют смахивать пыль со старых Т-55 и Д-74. Ему также не хватает людей. Если Запад будет твердо стоять на поддержке Украины, диктатору вскоре придется идти на переговоры", — резюмировал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Оружие ВС РФ — какую антикварную технику показали россияне

На одном из направлений фронта заметили редкую советскую разработку — боевую машину разведки и управления "Ладога", построенную на базе танка Т-80. По мнению экспертов, появление редкого образца на фронте может быть связано с дефицитом бронетехники.

Кроме того, на соседнем участке подразделение ВСУ "птицы Мадьяра" уничтожило раритетную российскую гаубицу, которая разрабатывалась еще во времена Сталина. Удар подтвердил мнение аналитика The Telegraph о том, что у россиян сложно со ствольной артиллерией.

В районе Авдеевки Донецкой области ВС РФ потеряли БТР-50, который был произведен еще в 50-х годах прошлого века. На тот момент это уже был второй такой бронетранспортер, который уничтожили Силы обороны Украины.

Также сообщалось, что солдаты РФ на учениях тренируются на снайперских винтовках российской императорской армии — "мосинках", которые были приняты на вооружение в конце 19 века. При том, участники учений понимали сами всю плачевность ситуации и троллили оснащение российской армии.