Стан погіршується: психолог назвав симптоми небезпечної хвороби у Трампа (відео)

Діагноз "деменція" поставив американському президенту Дональду Трампу колишній професор Університету Джонса Гопкінса і співведучий подкасту Shrinking Trump доктор Джон Гартнер.

У глави Білого дому спостерігається низка ознак, які свідчать на користь цього діагнозу, розповів Гартнер на подкасті The Daily Beast. Психолог пояснив, що у своїй оцінці стану Трампа він орієнтувався на вихідні показники.

"Ми спостерігаємо серйозне погіршення функцій мови, мислення, психомоторної активності, контролю імпульсів і цілої низки інших сфер... багато людей не усвідомлюють, що Дональд Трамп раніше був дуже красномовною людиною", — каже доктор.

За його словами, раніше Трамп говорив дуже багато, використовуючи відточені абзаци.

"Тепер же ми бачимо, що його словниковий запас не тільки зменшився, а й... бувають моменти, коли він просто не може закінчити думку. Іноді він не може закінчити слово", — продовжив Гартнер.

Джон Гартнер став гостем подкасту The Daily Beast, де поговорив про здоров'я Трампа

Він також звернув увагу на те, що політик почав часто робити відступи в середині речень, які абсолютно не стосуються предмета розмови.

Гість подкасту зізнався, що вважає Трампа злоякісним нарцисом, що в поєднанні з погіршенням його функціонування є "найгіршим сценарієм".

"У певному сенсі ми маємо найгірше з обох світів, тому що його судження завжди були невірними, він завжди був імпульсивним, він завжди був брехуном, але тепер він справді втрачає здатність ясно мислити, планувати, розуміти речі та контролювати свою мову і поведінку", — пояснив експерт.

Гартнер і його колеги-медики відзначають і зниження його психомоторних здібностей. Один з експертів з деменції переконаний, що у Трампа може бути лобно-скронева деменція. Одна з ознак, що вказують на ймовірність захворювання, — особливість ходи:

Неконтрольованість рівноваги і дивна хода Трампа стають дедалі помітнішими

"Якщо подивитися на його праву ногу, то іноді він просто розмахує нею, як мертвим вантажем, описуючи півколо... Експерт, з яким я консультувався, сказав, що це те, що ми називаємо патогномонічним. Такого не спостерігається ні в кого, крім людей із лобно-скроневою деменцією", — пояснив Гартнер.

Під час бесіди він згадав і хронічну венозну недостатність президента, а також проблеми з обличчям: на жалобних заходах з нагоди роковин теракту 11 вересня багато хто звернув увагу, що у політика був дещо перекошений рот.

Злегка "поведене" обличчя Трампа породило чутки про те, що він переніс мікроінсульт Фото: Getty

"Це не те, що приходить із віком. Це дійсно вказує на потенційний мікроінсульт. Тож усі ці речі можуть бути пов'язані", — сказав психолог, додавши, що проблеми з кровообігом можуть бути пов'язані з погіршенням стану його мозку.

"Вони (проблеми з кровообігом) можуть бути навіть причиною. Або в нього може бути і деменція, і якісь хронічні захворювання. Ми не знаємо. У цьому ми дійсно не впевнені. Але його стан явно погіршується як розумово, так і фізично", — упевнений лікар.

Нагадаємо, у серпні цього року на правій руці американського президента помітили великий синець, прихований під шаром косметики. У Білому домі заявили, що "незначні подразнення м'яких тканин" виникли від частих рукостискань.

Що стосується його офіційного діагнозу, хронічної венозної недостатності, через яку у Трампа набрякають ноги, то її виявили під час комплексного медичного обстеження.