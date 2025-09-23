Состояние ухудшается: психолог назвал симптомы опасной болезни у Трампа (видео)

Диагноз "деменция" поставил американскому президенту Дональду Трампу бывший профессор Университета Джонса Хопкинса и соведущий подкаста Shrinking Trump доктор Джон Гартнер.

Related video

У главы Белого дома наблюдаются ряд признаков, которые говорят в пользу этого диагноза, рассказал Гартнер на подкасте The Daily Beast. Психолог объяснил, что в своей оценке состояния Трампа он ориентировался на исходные показатели.

"Мы наблюдаем серьезное ухудшение функций языка, мышления, психомоторной активности, контроля импульсов и целого ряда других областей… многие люди не осознают, что Дональд Трамп раньше был очень красноречивым человеком", – говорит доктор.

По его словам, раньше Трамп говорил очень богато, используя отточенные абзацы.

"Теперь же мы видим, что его словарный запас не только уменьшился, но и… бывают моменты, когда он просто не может закончить мысль. Иногда он не может закончить слово", — продолжил Гартнер.

Джон Гартнер стал гостем подкаста The Daily Beast, где поговорил о здоровье Трампа

Он также обратил внимание на то, что политик начал часто делать отступления в середине предложений, которые совершенно не касаются предмета разговора.

Гость подкаста признался, что считает Трампа злокачественным нарциссом, что в сочетании с ухудшением его функционирования является "худшим сценарием".

"В каком-то смысле мы имеем худшее из обоих миров, потому что его суждения всегда были неверными, он всегда был импульсивным, он всегда был лжецом, но теперь он действительно теряет способность ясно мыслить, планировать, понимать вещи и контролировать свою речь и поведение", — объяснил эксперт.

Гартнер и его коллеги-медики отмечают и снижение его психомоторных способностей. Один из экспертов по деменции убежден, что у Трампа может быть лобно-височная деменция. Один из признаков, указывающих на вероятность заболевания, – особенность походки:

Неконтролируемость равновесие и странная походка Трампа становятся все более заметными

"Если посмотреть на его правую ногу, то иногда он просто размахивает ею, как мертвым грузом, описывая полукруг… Эксперт, с которым я консультировался, сказал, что это то, что мы называем патогномоничным. Такого не наблюдается ни у кого, кроме людей с лобно-височной деменцией", – пояснил Гартнер.

Во время беседы он упомянул и хроническую венозную недостаточность президента, а также проблемы с лицом на траурных мероприятиях по случаю годовщины теракта 11 сентября многие обратили внимание, что у политика был несколько перекошенный рот.

Слегка "поведенное" лицо Трампа породило слухи о том, что он перенес микроинсульт Фото: Getty

"Это не то, что приходит с возрастом. Это действительно указывает на потенциальный микроинсульт. Так что все эти вещи могут быть связаны", – сказал психолог, добавив, что проблемы с кровообращением могут быть связаны с ухудшением состояния его мозга.

"Они (проблемы с кровообращением) могут быть даже причиной. Или у него может быть и деменция, и какие-то хронические заболевания. Мы не знаем. В этом мы действительно не уверены. Но его состояние явно ухудшается как умственно, так и физически", – уверен доктор.

Напомним, в августе этого года на правой руке американского президента заметили большой синяк, скрытый под слоем косметики. В Белом доме заявили, что "незначительные раздражения мягких тканей" возникли от частых рукопожатий.

Что касается его официального диагноза, хронической венозной недостаточности, из-за которой у Трампа отекают ноги, то ее обнаружили во время комплексного медицинского обследования.