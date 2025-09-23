Латвія планує відгородитися від Росії болотами, — Міноборони

Латвія має намір відновити деградовані місця видобутку торфу в болотні екосистеми на сході країни, де проходить кордон із Росією. Робота фінансуватиметься коштами Євросоюзу.

У Національних збройних силах заявили, що цей крок може зробити значний внесок у зміцнення обороноздатності країни, слугуючи природними бар'єрами на східному кордоні Латвії.

Відновлення боліт, водойм, болотних культур і лісів не тільки допоможе захистити країну від непрошених гостей, а й знизить шкоду, завдану природним ресурсам видобутком торфу.

"Спільні плани ревіталізації історичних місць видобутку торфу розробляють у межах проєкту № 6.1.1.1/1/24/I/001 "Підтримка ревіталізації історичних місць видобутку торфу", який реалізують Відземський регіон планування та його партнери зі співпраці — Латгальський, Земгальський і Курземський регіони планування", — повідомили в оборонному відомстві.

Особлива увага в проєкті приділяється на тих місцях видобутку торфу, де відновлення болотяних екосистем найбезпосереднішим чином сприяло б будівництву "Балтійської лінії оборони", запланованої мережі мілітаризованих позицій по всій Литві, Латвії та Естонії, що є членами НАТО, а також мають спільний кордон з Росією та Білоруссю.

Для ревіталізації муніципалітети планують використовувати кошти Європейського Союзу.

Тим часом влада сусідньої з Латвією Литви теж усвідомлює небезпеку, що загрожує їм у разі, якщо Росія вирішить воювати з НАТО. На думку аналітиків, однією з перших дій Кремля стане вторгнення в Сувалкський коридор, який з'єднує РФ з Калінінградом і відрізає країни Балтії від решти частини Альянсу.

Саме тому керівництво країни активно вживає заходів для захисту ще з початку вторгнення РФ в Україну 2022 року. Так, на початку вересня стало відомо, що в Литві завершили встановлення бетонних укріплень "Зуби дракона" в рамках уже згаданої "Балтійської лінії оборони".

Крім наземних фортифікацій країна розгорнула на своїй території постійну німецьку танкову бригаду, щоб у разі чого стримати Росію від вторгнення в Сувалкський коридор.

Нагадаємо, Росія розгорнула "Іскандери" в Калінінграді.

Також повідомлялося, що НАТО активізувало захисні заходи на східному фланзі Європи через порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте повідомив про запуск нової місії "Східний вартовий" (Eastern Sentry), покликаної підвищити обороноздатність регіону.