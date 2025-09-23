Латвия планирует отгородиться от России болотами, – Минобороны

Латвия намерена восстановить деградированные места добычи торфа в болотные экосистемы на востоке страны, где проходит граница с Россией. Работа будет финансироваться средствами Евросоюза.

В Национальных вооруженных силах заявили, что этот шаг может внести значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, служа естественными барьерами на восточной границе Латвии.

Восстановление болот, водоемов, болотных культур и лесов не только поможет защитить страну от непрошенных гостей, но и снизит ущерб, нанесенный природным ресурсам добычей торфа.

"Совместные планы ревитализации исторических мест добычи торфа разрабатываются в рамках проекта № 6.1.1.1/1/24/I/001 "Поддержка ревитализации исторических мест добычи торфа", реализуемого Видземским регионом планирования и его партнерами по сотрудничеству – Латгальским, Земгальским и Курземским регионами планирования", – сообщили в оборонном ведомстве.

Особенное внимание в проекте уделяется на тех местах добычи торфа, где восстановление болотных экосистем наиболее непосредственно способствовало бы строительству "Балтийской линии обороны", запланированной сети милитаризованных позиций по всей Литве, Латвии и Эстонии, которые являются членами НАТО, а также имеют общую границу с Россией и Беларусью.

Для ревитализации муниципалитеты планируют использовать средства Европейского Союза.

Тем временем власти соседней с Латвией Литвы тоже осознают грозящую им опасность в случае, если Россия решит воевать с НАТО. По мнению аналитиков, одним из первых действий Кремля станет вторжение в Сувалкский коридор, который соединяет РФ с Калининградом и отрезает страны Балтии от остальной части Альянса.

Именно поэтому руководство страны активно предпринимает меры для защиты еще с начала вторжения РФ в Украину в 2022 году. Так, в начале сентября стало известно, что в Литве завершили установку бетонных укреплений "Зубы дракона" в рамках уже упомянутой "Балтийской линии обороны".

Кроме наземных фортификаций страна развернула на своей территории постоянную немецкую танковую бригаду, чтобы в случае чего сдержать Россию от вторжения в Сувалкский коридор.

Напомним, Россия развернула "Искандеры" в Калининграде.

Также сообщалось, что НАТО активизировало защитные меры на восточном фланге Европы из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сообщил о запуске новой миссии "Восточный часовой" (Eastern Sentry), призванной повысить обороноспособность региона.