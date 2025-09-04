"Зубы дракона" и немецкая танковая бригада: как Литва укрепила границу с Россией (фото)

В случае войны между Россией и НАТО одним из первых действий Кремля, как предполагают аналитики НАТО, будет вторжение в Сувалкский коридор. Коридор соединяет РФ с Калининградом и отрезает страны Балтии от остальной части НАТО. Предыдущие исследования предупреждали, что этот район может быть захвачен всего за несколько дней.

В Литве на днях объявили о завершении установки бетонных укреплений "Зубы дракона" в рамках так называемой "Балтийской оборонительной линии" — запланированной сети милитаризованных позиций по всей Литве, Латвии и Эстонии, которые являются членами НАТО, а также имеют общую границу с Россией и Беларусью. Об этом пишет издание National Interest.

Строительство пограничных укреплений в Литве начали после того, как РФ вторглась на территорию Украины в феврале 2022 года. За это время началось после того, как Россия начала свое неспровоцированное вторжение в Украину в феврале 2022 года. За это время на литовско-российской границе появились минирования, ежи и "зубы дракона".

"Мы начинаем с тактического уровня — конкретных препятствий на границе — а позже объединим весь инженерный план в одну концептуальную систему. Это мера предосторожности, направленная на обеспечение более эффективной обороны", — сказал Раймундас Вайкснорас, командующий литовской армией.

Вильнюс пытается укрепить свои позиции, чтобы предотвратить в случае чего вторжение РФ со стороны Сувалкского коридора, который пролегает вдоль границы между Литвой и Польшей и отделяет российский эксклав Калининград, расположенный на Балтийском море, от Беларуси. В случае войны между Россией и НАТО одним из первых действий России, как предполагают аналитики НАТО, будет вторжение в этот коридор, которое соединит РФ с Калининградом и отрежет страны Балтии от остальной части НАТО. Предыдущие исследования предупреждали, что этот район может быть захвачен всего за несколько дней.

"Если Россия вторгнется и завоюет страны Балтии до того, как НАТО будет готово к их противостоянию, существует вероятность того, что Кремль может представить результат миру как свершившийся факт, призывая западные государства игнорировать статью 5, чтобы избежать мировой войны. Эти опасения только возросли, поскольку Соединенные Штаты, которые неизбежно играли бы ведущую роль в любом таком конфликте, во времена второй администрации Трампа заняли изоляционистскую позицию", — пишет издание.

Рассматривая такую возможность, Литва решила усилить собственную оборону. Впрочем, "зубы дракона" не являются панацеей от вторжения; их можно поднимать, буксировать или просто убирать, в зависимости от того, насколько прочно они закреплены на земле. Кроме наземных фортификаций Литва развернула на своей территории постоянную немецкую танковую бригаду, чтобы в случае чего сдержать Россию от вторжения в Сувалкский пролив. Однако, как отмечает издание, танковая бригада тоже не гарантирует длительное противостояние, но может предоставить западноевропейским странам немного больше времени для организации надлежащей обороны.

Вторжение РФ — что происходит в Балтии

На портале Defence Blog показали схематическое изображение линии обороны, которая, как надеются страны Балтии, может остановить вторжение РФ. Линия состоит из двух зон. Первая — шириной 5 км, вторая — 50 км. Защитные сооружения — полосы "зубов дракона", противотанковые рвы и тому подобное.

Вторжение РФ — линия обороны Литвы Фото: Defense Blog

Отметим, в сентябре у границ Литвы начались военные учения РФ и стран ОДКБ. Белорусский военачальник открыл маневры и заявил, что отработают запуск ядерных боеголовок.

Напоминаем, на польском портале Defense24 рассказали, какие шесть военных учений проведет РФ у границ стран Балтии.