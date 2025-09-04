"Зуби дракона" і німецька танкова бригада: як Литва укріпила кордон з Росією (фото)

У разі війни між Росією та НАТО однією з перших дій Кремля, як припускають аналітики НАТО, буде вторгнення в Сувалкський коридор. Коридор з'єднує РФ з Калінінградом та відрізає країни Балтії від решти НАТО. Попередні дослідження попереджали, що цей район може бути захоплений лише за кілька днів.

Related video

У Литві днями оголосили про завершення встановлення бетонних укріплень "Зуби дракона" у межах так званої "Балтійської оборонної лінії" – запланованої мережі мілітаризованих позицій по всій Литві, Латвії та Естонії, які є членами НАТО, а також мають спільний кордон з Росією і Білоруссю. Про це пише видання National Interest.

Будівництво прикордонних укріплень в Литві почали після того, як РФ вдерлась на територію України в лютому 2022 року. За цей час розпочалося після того, як Росія розпочала своє неспровоковане вторгнення в Україну в лютому 2022 року. За цей час на литовсько-російському кордоні з'явилися мінування, їжаки і "зуби дракона".

"Ми починаємо з тактичного рівня — конкретних перешкод на кордоні — а пізніше об’єднаємо весь інженерний план в одну концептуальну систему. Це запобіжний захід, спрямований на забезпечення ефективнішої оборони", — сказав Раймундас Вайкснорас, командувач литовської армії.

Вільнюс намагається зміцнити свої позиції, щоб запобігти у разі чого вторгненню РФ збоку Сувалкського коридору, який пролягає вздовж кордону між Литвою та Польщею та відділяє російський ексклав Калінінград, розташований на Балтійському морі, від Білорусі. У разі війни між Росією та НАТО однією з перших дій Росії, як припускають аналітики НАТО, буде вторгнення в цей коридор, яке з'єднає РФ з Калінінградом та відріже країни Балтії від решти НАТО. Попередні дослідження попереджали, що цей район може бути захоплений лише за кілька днів.

"Якщо Росія вторгнеться та завоює країни Балтії до того, як НАТО буде готове до їхнього протистояння, існує ймовірність того, що Кремль може представити результат світові як доконаний факт, закликаючи західні держави ігнорувати статтю 5, щоб уникнути світової війни. Ці побоювання лише зросли, оскільки Сполучені Штати, які неминуче відігравали б провідну роль у будь-якому такому конфлікті, за часів другої адміністрації Трампа зайняли ізоляціоністську позицію", — пише видання.

Розглядаючи таку можливість, Литва вирішила посилити власну оборону. Втім, "зуби дракона" не є панацеєю від вторгнення; їх можна підіймати, буксирувати або просто прибирати, залежно від того, наскільки міцно вони закріплені на землі. Крім наземних фортифікацій Литва розгорнула на своїй території постійну німецьку танкову бригаду, щоб у разі чого стримати Росію від вторгнення в Сувалкську протоку. Однак, як зазначає видання, танкова бригада теж не гарантує тривале протистояння, але може надати західноєвропейським країнам трохи більше часу для організації належної оборони.

Вторгнення РФ — що відбувається у Балтії

На порталі Defence Blog показали схематичне зображення лінії оборони, яка, як сподіваються країни Балтії, може спинити вторгнення РФ. Ліня складається з двох зон. Перша — шириною 5 км, друга — 50 км. Захисні споруди — смуги "зубів дракона", протитанкові рови та тощо.

Вторгнення РФ - лінія оборони Литви Фото: Defense Blog

Зазначимо, у вересні біля кордонів Литви почались військові навчання РФ та країн ОДКБ. Білоруський воєначальник відкрив маневри та заявив, що відпрацюють запуск ядерних боєголовок.

Нагадуємо, на польському порталі Defense24 розповіли, яких шість військових навчань проведе РФ біля кордонів країн Балтії.