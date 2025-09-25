У Бразилії розбився літак: загинули два режисери та відомий китайський архітектор

Архітектор Юй Концзянь прославився, як творець "міст-губок" з інфраструктурою, здатною поглинати дощову воду для зниження ризику повеней і поліпшення міського клімату. Легкомоторний літак, на якому він летів знімати документальний фільм, розбився на півдні Бразилії.

Унаслідок аварії невеликого літака на південному заході Бразилії загинуло четверо людей, включно з китайським ландшафтним архітектором і міським планувальником Концзянем Юєм, повідомила влада Бразилії, пише CNN.

Юй Концзянь створив парки в Китаї та займався проєктом у Бразилії

За словами рятувальників, авіакатастрофа трапилася в ніч на 24 вересня, коли пілот намагався приземлитися на фермі приблизно за 100 кілометрів від муніципалітету Акідауана у штаті Мату-Гросу-ду-Сул. Пошуково-рятувальна операція тривала близько 10 годин.

Юй, відомий своєю пропагандою екологічно безпечного розвитку, подорожував із двома бразильськими режисерами-документалістами, Луїсом Фернандо Фересом да Кунья Феррасом і Рубенсом Кріспімом-молодшим, які знімали фільм про водно-болотні угіддя Пантанала. Усі троє загинули, зокрема пілот Марсело Перейра ді Барруш, повідомила влада.

Літак розбився в ніч на 24 вересня Фото: Скриншот

Юй та режисери працювали над створенням документального фільму про найбільші у світі тропічні водно-болотні угіддя. Пантанал, що живиться притоками річки Парагвай і розташований переважно на території Бразилії, є осередком біорізноманіття і популярним місцем для туристів, які бажають побачити ягуарів, ара, кайманів, капібар і перелітних птахів у дикій природі.

Юй Концзянь стверджував, що створення великих площ для зберігання води в міських центрах, таких як парки і ставки, дає змогу поглинати сильні дощі, запобігаючи повені. Ця ідея зараз широко використовується в китайському міському плануванні, і останніми роками Юй працював над проєктами в інших країнах, включно з Саудівською Аравією і Таїландом.

Юй заснував Факультет архітектури та ландшафту в Пекінському університеті

Юй заснував Факультет архітектури та ландшафту в Пекінському університеті, одному з найпрестижніших вишів Китаю.

Він критикував більшу частину сучасної інфраструктури Азії за те, що вона побудована на ідеях, запозичених з Європи, які, за його словами, погано підходять для мусонного клімату, що переважає на більшій частині континенту.

Віцепрезидент Бразилії Жералдо Алкмін заявив, що спадщина Юя продовжить надихати тих, хто відданий справі екології.

Нагадаємо, просто зараз Китай, а раніше Тайвань потерпають від тайфуну Рагаса, який спричинив дощі та масштабні повені.

А також історія про те, як четверо дітей вижили в джунглях Колумбії після авіакатастрофи, несподівано отримала продовження. Старша дівчинка розповіла свою історію.