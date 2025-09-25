В Бразилии разбился самолет: погибли два режиссера и известный китайский архитектор

Архитектор Юй Концзянь прославился, как создатель "городов-губок" с инфраструктурой, способной поглощать дождевую воду для снижения риска наводнений и улучшения городского климата. Легкомоторный самолет, на котором он летел снимать документальный фильм, разбился на юге Бразилии.

В результате крушения небольшого самолета на юго-западе Бразилии погибли четыре человека, включая китайского ландшафтного архитектора и городского планировщика Концзяня Юя, сообщили власти Бразилии, пишет CNN.

Юй Концзянь создал парки в Китае и занимался проектом в Бразилии

По словам спасателей, авиакатастрофа случилась в ночь на 24 сентября, когда пилот пытался приземлиться на ферме примерно в 100 километрах от муниципалитета Акидауана в штате Мату-Гросу-ду-Сул. Поисково-спасательная операция длилась около 10 часов

Юй, известный своей пропагандой экологически безопасного развития, путешествовал с двумя бразильскими режиссерами-документалистами, Луисом Фернандо Фересом да Кунья Феррасом и Рубенсом Криспимом-младшим, которые снимали фильм о водно-болотных угодьях Пантанала. Все трое погибли, в том числе пилот Марсело Перейра ди Барруш, сообщили власти.

Самолет разбился в ночь на 24 сентября Фото: Скриншот

Юй и режиссеры работали над созданием документального фильма о крупнейших в мире тропических водно-болотных угодьях. Пантанал, питаемый притоками реки Парагвай и расположенный преимущественно на территории Бразилии, является очагом биоразнообразия и популярным местом для туристов, желающих увидеть ягуаров, ара, кайманов, капибар и перелетных птиц в дикой природе.

Юй Концзянь утверждал, что создание больших площадей для хранения воды в городских центрах, таких как парки и пруды, позволяет поглощать сильные дожди, предотвращая наводнения. Эта идея сейчас широко используется в китайском городском планировании, и в последние годы Юй работал над проектами в других странах, включая Саудовскую Аравию и Таиланд.

Юй основал Факультет архитектуры и ландшафта в Пекинском университете

Юй основал Факультет архитектуры и ландшафта в Пекинском университете, одном из самых престижных вузов Китая.

Он критиковал большую часть современной инфраструктуры Азии за то, что она построена на идеях, заимствованных из Европы, которые, по его словам, плохо подходят для муссонного климата, преобладающего на большей части континента.

Вице-президент Бразилии Жералдо Алкмин заявил, что наследие Юя продолжит вдохновлять тех, кто предан делу экологии.

