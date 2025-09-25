Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп: деталі

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента США Меланією Трамп на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Вони обговорили спільні цінності, і насамперед йшлося про захист дітей та їхнього дитинства. Про це Зеленська написала у себе в соцмережах.

"Подякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист — заклик до Путіна про мир для дітей. Дуже ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми благополуччя дітей в усьому світі", — йдеться в публікації.

Вона наголосила, що не перестає вірити в дієвість м'якої сили — у людяність, співпереживання і здатність змінювати реальність на краще.

"Упевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги. Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю щодо захисту найдорожчого у світі — наших дітей", — наголосила Зеленська, додавши, що захист дітей сьогодні — не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім.

Пост вона доповнила спільним фото з місіс Трамп.

Перші леді України та США зробили спільне фото Фото: Olena Zelenska/Instagram

На Генасамблеї Меланія Трамп виступила з промовою "Спільне створення майбутнього: глобальна коаліція в інтересах дітей".

Раніше радник першої леді США Марк Бекман заперечував можливу зустріч Трамп і Зеленської.

"Правда в тому, що пані Зеленська вже кілька разів зверталася до Меланії з пропозицією організувати зустріч, але жодної двосторонньої зустрічі, нічого формального не заплановано. Через те, що наша перша леді дуже ввічлива, вона сьогодні привітається, але ніякої ґрунтовної бесіди не передбачено, зустріч не призначена", — заявив він в ефірі Fox News.

Нагадаємо, минулого місяця Меланія Трамп написала листа президенту Росії Володимиру Путіну, побічно натякнувши на "темряву", що панує навколо дітей, які постраждали від війни, і заявивши російському лідеру, що він здатний "власними силами повернути їм мелодійний сміх". Вона не згадувала Україну і не висловлювала публічно свою позицію з цього питання.

Коли Зеленський відвідав президента Трампа в серпні, він передав ще один лист — особисте звернення своєї дружини до першої леді США.