Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп: детали

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с женой президента США Меланией Трамп на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Они обсудили общие ценности, и прежде всего речь шла о защите детей и их детства. Об этом Зеленская написала у себя в соцсетях.

"Поблагодарила госпожу Меланию за поддержку Украины. Особенно за внимание к детям, которые стали жертвами жестокой войны России против Украины. В частности, за письмо – призыв к Путину о мире для детей. Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире", – говорится в публикации.

Она подчеркнула, что не перестает верить в действенность мягкой силы – в человечность, сопереживание и способность изменять реальность к лучшему.

"Уверена, что совместными усилиями мы сможем помочь всем детям, нуждающимся в помощи. Искренне благодарна Мелании Трамп за сегодняшнюю встречу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество по защите самого дорогого в мире – наших детей", – подчеркнула Зеленская, добавив, что защита детей сегодня – не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим.

Пост она дополнила совместным фото с миссис Трамп.

Первые леди Украины и США сделали общее фото Фото: Olena Zelenska/Instagram

На Генасамблее Мелания Трамп выступила с речью "Совместное создание будущего: глобальная коалиция в интересах детей".

Ранее советник первой леди США Марк Бекман отрицал возможную встречу Трамп и Зеленской.

"Правда в том, что госпожа Зеленская уже несколько раз обращалась к Мелании с предложением организовать встречу, но никакой двусторонней встречи, ничего формального не запланировано. Так как наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается, но никакой обстоятельной беседы не предусмотрено, встреча не назначена", — заявил он в эфире Fox News.

Напомним, в прошлом месяце Мелания Трамп написала письмо президенту России Владимиру Путину, косвенно намекнув на "тьму", царящую вокруг детей, пострадавших от войны, и заявив российскому лидеру, что он способен "в одиночку вернуть им мелодичный смех". Она не упоминала Украину и не высказывала публично свою позицию по этому вопросу.

Когда Зеленский посетил президента Трампа в августе, он передал еще одно письмо — личное обращение своей жены к первой леди США.