Експрем'єр Британії Тоні Блер може взяти під контроль Сектор Гази: що придумали в Лондоні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер може очолити орган, який керуватиме Сектором Гази після війни.

Білий дім підтримав кандидатуру Тоні Блера, повідомила радіостанція ВВС.

Тимчасовий уряд під його керівництвом допоможе Газі на першому післявоєнному етапі, його діяльність підтримають ООН і країни Перської затоки. Після цього управління повернуть палестинцям.

Sky News уточнює, що колишньому прем'єру запропонували очолити наглядову раду під назвою "Міжнародне перехідне управління Гази" (GITA). Орган отримає мандат вищого політичного та юридичного органу на строк до п'яти років.

У разі схвалення, Блер очолюватиме секретаріат у складі 25 осіб і раду із семи осіб, яка управлятиме роботою виконавчого органу, що управляє територією, додає The Guardian.

Переговори про майбутнє Гази за участю топпосадовців зі США та інших країн тривають уже певний час, Тоні Блера долучили до дискусії в серпні, вказують журналісти.

За оцінками спецпредставника США з Близького Сходу Стіва Віткоффа, зустріч із Блером була "вельми всеосяжною", але інших подробиць він не розповів.

Офіс Блера заявив, що в разі призначення на посаду експрем'єр не підтримає пропозиції щодо переміщення населення Гази.

Чим займався Тоні Блер після звільнення з посади?

Тоні Блер обіймав посаду прем'єр-міністра Британії з 1997 по 2007 роки. Після відходу з посади він був спецпредставником країни на Близькому Сході.

Його діяльність зосередилася на економічному розвитку палестинських територій і створенні умов для вирішення проблеми з Ізраїлем.

Відомо, що Блер кілька тижнів після початку війни в Газі з жовтня 2023 року неодноразово відвідував Єрусалим і доручав своєму благодійному фонду "Фонд віри Тоні Блера" розробити план післявоєнного мандата.

Велика Британія визнала державу Палестина разом із Францією, Канадою, Австралією та іншими країнами. Ізраїль і США називають цей крок "нагородою для терористів ХАМАС".

Нагадаємо, глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас вимагав від Великої Британії компенсації за землю та її несправедливість під час британського правління. Чиновник хоче отримати 2 трлн фунтів стерлінгів.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу збирається протистояти міжнародним крокам щодо визнання Палестини. ЦАХАЛ зараз посилює наступ на Газу.