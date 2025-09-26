Экс-премьер Британии Тони Блэр может взять под контроль Сектор Газа: что придумали в Лондоне

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может возглавить орган, который будет руководить Сектором Газа после войны.

Related video

Белый дом поддержал кандидатуру Тони Блэра, сообщила радиостанция ВВС.

Временное правительство под его начальством поможет Газе на первом послевоенном этапе, его деятельность поддержат ООН и страны Персидского залива. После этого управление вернут палестинцам.

Sky News уточняет, что бывшему премьеру предложили возглавить наблюдательный совет под названием "Международное переходное управление Газы" (GITA). Орган получит мандат высшего политического и юридического органа на срок до пяти лет.

В случае одобрения, Блэр будет возглавлять секретариат в составе 25 человек и совет из семи человек, который будет курировать работу исполнительного органа, управляющего территорией, добавляет The Guardian.

Переговоры о будущем Газы с участием топ-чиновников из США и других стран идут уже некоторое время, Тони Блэра включили в дискуссии в августе, указывают журналисты.

По оценкам спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, встреча с Блэром была "весьма всеобъемлющей", но другие подробности он не рассказал.

Офис Блэра заявил, что в случае назначения на должность экс-премьер не поддержит предложения по поводу перемещения населения Газы.

Чем занимался Тони Блэр после ухода с должности?

Тони Блэр занимал пост премьер-министра Британии с 1997 по 2007 годы. После ухода с должности он был спецпредставителем страны на Ближнем Востоке.

Его деятельность сосредоточилась на экономическом развитии палестинских территорий и создании условий для решения проблемы с Израилем.

Известно, что Блэр несколько недель после начала войны в Газе с октября 2023 года неоднократно посещал Иерусалим и поручал своему благотворительному фонду "Фонд веры Тони Блэра" разработать план послевоенного мандата.

Великобритания признала государство Палестина вместе с Францией, Канадой, Австралией и другими странами. Израиль и США называют этот шаг "наградой для террористов ХАМАС".

Напомним, глава Палестинской администрации Махмуд Аббас требовал от Великобритании компенсации за землю и ее несправедливость во время британского правления. Чиновник хочет получить 2 трлн фунтов стерлингов.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху собирается противостоять международным шагам по признанию Палестины. ЦАХАЛ сейчас усиливает наступление на Газу.