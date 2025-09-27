Українські блогери проникли в заборонену зону біля "Фукусіми": стрімінг обернувся затриманням (відео)

Український блогер із понад 6,5 млн підписників на YouTube вів пряму трансляцію з приватного будинку в зоні відчуження біля АЕС "Фукусіма". На скандал уже відреагувало посольство України в Японії.

За даними поліції префектури Фукусіма, разом із ним було заарештовано ще двох українців. Вранці 25 вересня вони проникли в порожній будинок у місті Окума, передає видання Barron's. Поліцейські виявили підозрюваних за інформацією, наданою місцевим жителем, і заарештували їх на гарячому.

Японський телеканал TV Asahi в новинному випуску показав кадри, зняті блогером, на яких чоловіки готували чай і розглядали речі, залишені колишніми мешканцями.

Журналісти зазначили, що зона, де стався інцидент, як і раніше, вважається небезпечною через радіаційне забруднення. Після катастрофи на АЕС "Фукусіма-1" у 2011 році доступ було заборонено приблизно на 12% території префектури, з будинків евакуювали приблизно 165 тис. осіб.

Попри те що значна частина території вже відкрита, деякі райони залишаються закритими. Саме на закриту територію проникли молодики, які згодом визнали свою провину.

У Посольстві України в Японії вже відреагували на інцидент і назвали дії українців неприпустимими.

"Вважаємо вчинені ними дії неприпустимими та приносимо вибачення всім японським громадянам, яких вони обурили. Переконані, що цей прикрий випадок не повинен ставити під сумнів почуття вдячності українців за дружбу та щиру допомогу японського народу Україні в часи важких випробувань", — йдеться в офіційній заяві.

У Barron's додали, що випадок став не першим подібним інцидентом. Минулого року японська поліція заарештувала американського стримера, відомого як Джонні Сомалі (Ісмаель Рамзі Халід), за незаконне проникнення на будівельний майданчик і провокативну поведінку, пов'язану з темою Фукусіми й атомних бомбардувань.

На тлі рекордного напливу туристів такі епізоди викликають невдоволення серед частини японського суспільства. За даними ЗМІ, цю тему активно використовує націоналістична партія "Сансейто", яка досягла цього року успіху на виборах до верхньої палати парламенту.

Раніше видання Independent повідомляло, що жителям міста Фукусіма доведеться терпіти публічний осуд, якщо вони не дотримуватимуться правил роздільного збору сміття. Річ у тім, що в префектурі набули чинності нові правила, згідно з якими муніципальний уряд маркуватиме червоними наклейками мішки з неправильно відсортованим сміттям.