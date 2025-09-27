Украинские блогеры проникли в запретную зону возле "Фукусимы": стриминг обернулся задержанием (видео)

Украинский блогер с более чем 6,5 млн подписчиков на YouTube вел прямую трансляцию из частного дома в зоне отчуждения возле АЭС "Фукусима". На скандал уже отреагировало посольство Украины в Японии.

По данным полиции префектуры Фукусима, вместе с ним были арестованы еще двое украинцев. Утром 25 сентября они проникли в пустующий дом в городе Окума, передает издание Barron's. Полицейские обнаружили подозреваемых по информации, предоставленной местным жителем, и арестовали их с поличным.

Японский телеканал TV Asahi в новостном выпуске показал кадры, снятые блогером, на которых мужчины готовили чай и рассматривали вещи, оставленные бывшими жильцами.

Журналисты отметили, что зона, где произошел инцидент, по-прежнему считается опасной из-за радиационного загрязнения. После катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году доступ был запрещен примерно на 12% территории префектуры, из домов эвакуировали около 165 тыс. человек.

Несмотря на то что значительная часть территории уже открыта, некоторые районы остаются закрытыми. Именно на закрытую территорию проникли молодые люди, которые впоследствии признали свою вину.

В Посольстве Украины в Японии уже отреагировали на инцидент и назвали действия украинцев недопустимыми.

“Считаем совершенные ими действия недопустимыми и приносим извинения всем японским гражданам, которых они возмутили. Убеждены, что этот досадный случай не должен ставить под сомнение чувство благодарности украинцев за дружбу и искреннюю помощь японского народа Украине во времена тяжелых испытаний”, — говорится в официальном заявлении.

В Barron's добавили, что случай стал не первым подобным инцидентом. В прошлом году японская полиция арестовала американского стримера, известного как Джонни Сомали (Исмаэль Рамзи Халид), за незаконное проникновение на строительную площадку и провокационное поведение, связанное с темой Фукусимы и атомных бомбардировок.

На фоне рекордного наплыва туристов подобные эпизоды вызывают недовольство среди части японского общества. По данным СМИ, эта тема активно используется националистической партией «Сансэйто», добившейся в этом году успеха на выборах в верхнюю палату парламента.

Ранее издание Independent сообщало, что жителям города Фукусима придется терпеть публичное осуждение, если они не будут соблюдать правила раздельного сбора мусора. Дело в том, что в префектуре вступили в силу новые правила, согласно которым муниципальное правительство будет маркировать красными наклейками мешки с неправильно отсортированным мусором.