Японский город будет публично стыдить людей, нарушающих правила раздельного сбора мусора

Жители Фукусимы должны будут обеспечить надлежащую сортировку мусора, иначе им придется столкнуться с последствиями.

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Жителям японского города Фукусима, возможно, придется терпеть публичное осуждение и позор, если они не будут соблюдать правила раздельного сбора мусора. Об этом пишет издание Independent.

В рамках действующей системы строгих правил утилизации отходов на мусорные мешки, в которых отходы не отсортированы должным образом, наклеивают желтые предупреждающие стикеры. Жители, чьи мешки содержат наклейку, должны принести их обратно в свои дома и тщательно отсортировать.

В марте 2025 года в префектуре Фукусима вступят в силу новые правила, согласно которым муниципальное правительство будет маркировать красными наклейками мешки с неправильно отсортированным мусор. И если мусор останется без внимания в течение недели, городские власти будут уполномочены осмотреть мешки, чтобы определить виновных.

Сначала им будут даны устные указания исправить ошибку, за которыми последует письменное уведомление, и если оба эти требования не будут выполнены, имена нарушителей будут опубликованы на официальном сайте муниципального правительства. Таким образом Фукусима станет первым городом в Японии, который проводит проверки мусорных мешков жителей, хотя подобные ревизии не редки среди предприятий.

Как отмечается, по всей Японии насчитывается около 1700 муниципалитетов, которые устанавливают свои правила раздельного сбора мусора.

Чтобы развеять опасения по поводу вторжения правительства в личную жизнь граждан, городские власти заявили, что проверки будут проводиться в частном порядке без присутствия третьих лиц. В то же время там считают, что "нет ничего противозаконного в раскрытии информации о злонамеренных производителях отходов, которые не соблюдают правила и не следуют указаниям и рекомендациям города.

Новый указ был принят 17 декабря. Он призван сократить объем мусора, производимого жителями, который в 2022 году составил 1,08 кг на человека в день, что выше среднего показателя по стране в 880 г. В городе, как сообщается, было зафиксировано 9000 случаев, когда отходы не соответствовали действующим нормам, что привело к увеличению "неликвидного" мусора и численности ворон, роющихся в нем.

В Японии внедрена довольно тщательная система сбора и утилизации мусора, согласно которой в разные дни недели жители доставляют различный тип мусора, сжигаемый, несжигаемый, перерабатываемый и органические отходы, в специально отведенное место сбора. При этом обращение с электронными приборами и мебелью имеют отдельные правила, которые требуют от граждан записываться на прием, чтобы их забрали отдельно.

Фото: uminohi

Кроме того, после атаки с применением зарина в токийском метро в 1995 году большинство мусорных баков были убраны из общественных мест из соображений безопасности. Их нехватка усложнила утилизацию мусора для жителей, которые привыкли выносить свои отходы, пока не смогут утилизировать.

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