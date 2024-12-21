Японське місто публічно соромитиме людей, які порушують правила роздільного збору сміття

Жителі Фукусіми повинні будуть забезпечити належне сортування сміття, інакше їм доведеться зіткнутися з наслідками.

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Жителям японського міста Фукусіма, можливо, доведеться терпіти публічний осуд і ганьбу, якщо вони не дотримуватимуться правил роздільного збору сміття. Про це пише видання Independent.

У рамках чинної системи суворих правил утилізації відходів на сміттєві мішки, в яких відходи не відсортовані належним чином, наклеюють жовті застережливі стікери. Мешканці, чиї мішки містять наліпку, мають принести їх назад до своїх домівок і ретельно відсортувати.

У березні 2025 року в префектурі Фукусіма набудуть чинності нові правила, згідно з якими муніципальний уряд маркуватиме червоними наліпками мішки з неправильно відсортованим сміття. І якщо сміття залишиться без уваги протягом тижня, міська влада буде уповноважена оглянути мішки, щоб визначити винних.

Спочатку їм дадуть усні вказівки виправити помилку, за якими послідує письмове повідомлення, і якщо обидві ці вимоги не будуть виконані, імена порушників будуть опубліковані на офіційному сайті муніципального уряду. Таким чином Фукусіма стане першим містом в Японії, яке проводить перевірки сміттєвих мішків мешканців, хоча подібні ревізії не рідкість серед підприємств.

Як зазначається, по всій Японії налічується близько 1700 муніципалітетів, які встановлюють свої правила роздільного збору сміття.

Щоб розвіяти побоювання з приводу вторгнення уряду в особисте життя громадян, міська влада заявила, що перевірки проводитимуться в приватному порядку без присутності третіх осіб. Водночас там вважають, що "немає нічого протизаконного в розкритті інформації про зловмисних виробників відходів, які не дотримуються правил і не дотримуються вказівок і рекомендацій міста".

Новий указ ухвалили 17 грудня. Він покликаний скоротити обсяг сміття, що його виробляють жителі, який 2022 року становив 1,08 кг на людину на день, що вище за середній показник по країні у 880 г. У місті, як повідомляється, було зафіксовано 9000 випадків, коли відходи не відповідали чинним нормам, що призвело до збільшення "неліквідного" сміття і чисельності ворон, які риються в ньому.

В Японії впроваджено доволі ретельну систему збору та утилізації сміття, згідно з якою в різні дні тижня мешканці доставляють різний тип сміття, спалюване, неспалюване, перероблюване та органічні відходи, у спеціально відведене місце збору. При цьому поводження з електронними приладами та меблями мають окремі правила, які вимагають від громадян записуватися на прийом, щоб їх забрали окремо.

Фото: uminohi

Крім того, після атаки із застосуванням зарину в токійському метро 1995 року більшість сміттєвих баків прибрали з громадських місць з міркувань безпеки. Їхня нестача ускладнила утилізацію сміття для жителів, які звикли виносити свої відходи, доки не зможуть утилізувати.

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