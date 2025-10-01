Піцаметр зашкалює: через загрозу нового військового конфлікту в Пентагоні зріс попит на піцу (фото)

У піцерії Papa Johns Pizza, яка розташована поруч із Пентагоном, спостерігається різке зростання замовлень. Така сама ситуація — у піцерії Domino's, де фіксується відвідуваність вища за середню.

На опублікованих в X графіках Pentagon Pizza Report видно, як різко зріс попит на піцу, що може свідчити про зайнятість співробітників Міністерства оборони США, яке президент Дональд Трамп майже місяць тому перейменував на Міністерство війни.

Індикатор попиту на піцу, попри всю його дивакуватість, є показником, що військове керівництво, яке застрягло в кризовому режимі через марафонські зміни, потребує швидкої та калорійної їжі для комфортного харчування.

Уперше про зв'язок між зростанням замовлень піци в закладах громадського харчування біля Пентагону і прийдешніми рішеннями щодо військових конфліктів стало відомо після випадкового витоку розвідданих ще в 1980-их роках, коли ЦРУ замовило 21 піцу за одну ніч, якраз перед вторгненням Іраку в Кувейт.

Не виключено, що США готуються до нового конфлікту на Близькому Сході, де ситуація стає дедалі напруженішою. Про це пише і ресурс Maariv. За інформацією журналістів, Ізраїль розглядає кілька сценаріїв, включно зі ще однією операцією в Ірані.

"Ми стежимо і стежимо за тим, що відбувається на всьому Близькому Сході і що робиться в Ірані. І Ізраїль, і Іран перебувають у гонці зброї та навчань. Ми готуємося до різноманітних сценаріїв і варіантів, один із яких полягає в тому, що від нас можуть вимагати повернутися і діяти проти Ірану", — заявив високопоставлений військовий чиновник.

Інформатор також послався на бойові дії в Газі на тлі зустрічі Трампа і Нетаньягу у Вашингтоні в спробі досягти угоди щодо повернення заручників:

"Ми робимо все, щоб уможливити досягнення ситуації, коли найкращих умов буде досягнуто для припинення бойових дій і повернення 48 викрадених. Ми зайняті і працюємо над підтримкою безпеки Ізраїлю на кількох фронтах".

Зі свого боку іранський ексвоєначальник, Мохсен Разайї заявив, що Іран вступить у війну зі США, якщо Ізраїль здійснить проти нього черговий напад.

