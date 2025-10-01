Пиццаметр зашкаливает: из-за угрозы нового военного конфликта в Пентагоне вырос спрос на пиццу (фото)

В пиццерии Papa Johns Pizza, которая находится рядом с Пентагоном, наблюдается резкий рост заказов. Такая же ситуация – в пиццерии Domino's, где фиксируется посещаемость выше среднего.

Related video

На опубликованных в X графиках Pentagon Pizza Report видно, как резко возрос спрос на пиццу, что может говорить о занятости сотрудников Министерства обороны США, которое президент Дональд Трамп почти месяц назад переименовал в Министерство войны.

Индикатор спроса на пиццу, несмотря на всю его странность, является показателем, что военное руководство, застрявшее в кризисном режиме из-за марафонских смен, нуждается в быстрой и калорийной пище для комфортного питания.

Максимальный спрос на пиццу в Papa Johns Pizza наблюдался поздно вечером Фото: X (Twitter)

В пиццерии Domino's наблюдалась такая же картина Фото: X (Twitter)

Впервые о связи между ростом заказов пиццы в заведениях общепита возле Пентагона и грядущими решениями по поводу военных конфликтов стало известно после случайно утечки разведданных еще в 1980-ых годах, когда ЦРУ заказало 21 пиццу за одну ночь, как раз перед вторжением Ирака в Кувейт.

Не исключено, что США готовятся к новому конфликту на Ближнем Востоке, где ситуация становится все более напряженной. Об этом пишет и ресурс Maariv. По информации журналистов, Израиль рассматривает несколько сценариев, включая еще одну операцию в Иране.

"Мы следим и следим за происходящим на всем Ближнем Востоке и что делается в Иране. И Израиль, и Иран находятся в гонке оружия и учений. Мы готовимся к разнообразным сценариям и вариантам, один из которых заключается в том, что от нас могут требовать вернуться и действовать против Ирана", – заявил высокопоставленный военный чиновник.

Информатор также сослался на боевые действия в Газе на фоне встречи Трампа и Нетаньяху в Вашингтоне в попытке достичь соглашения по возвращению заложников:

"Мы делаем все, чтобы сделать возможным достижение ситуации, когда лучшие условия будут достигнуты для прекращения боевых действий и возвращения 48 похищенных. Мы заняты и работаем над поддержкой безопасности Израиля на нескольких фронтах".

В свою очередь иранский экс-военачальник, Мохсен Разайи заявил, что Иран вступит в войну с США, если Израиль совершит против него очередное нападение.

Ранее сообщалось, как Нетаньяху обещает противодействовать признанию Палестины.

Напомним, Иран и Россия подписали "атомную" сделку на $25 млрд.